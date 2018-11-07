LBT tiyatroya doyuracak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu ay iki farklı oyunla seyircisiyle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu dolu dolu başladığı yeni sezonunun kasım ayı programını yayınladı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kasım ayında iki farklı oyunla seyircisiyle buluşacak. Enerjisi ve komedi düzeyi yüksek kalabalık bir kadrodan oluşan kabare türündeki “Hayalet Kumpanya” Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek. Anton Çehov’un kısa oyunlarından kurgulanan oyunu Yiğit Sertdemir yönetti. Geçtiğimiz sezondan beri devam etmekte olan hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği ve İzel Seylani tarafından yazılıp oynatılan gölge oyunu “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” de cumartesi sabahları oynatılmaya devam edecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 22 78 782.