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"LBO yurttaşlara halk müziğini sevdirdi"

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"LBO yurttaşlara halk müziğini sevdirdi"
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç’ı kabul etti. 

Kabulde, LBO Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç’a, Lefkoşa Belediye Orkestrası Sorumlusu Direnç Sarıca ile LBO Orkestra bağlama sanatçısı İbrahim Sezikli ile koro üyesi Serap Sayar da eşlik etti. 

Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç ziyarette Başkan Harmancı’ya çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, 8 Mayıs Salı akşamı LTB Binası otoparkında gerçekleştirilecek Halk Müziği Korosu Açık Hava Konseri’ne davet etti. 

HARMANCI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkosa Belediye Orkestrası’nın birbirinden güzel konserlere imza attığını belirterek, yurttaşlara halk müziğini sevdirdiğini söyledi. Çalışmaları nedeni ile Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç ile koro üyelerini tebrik eden Başkan Harmancı, tüm yurttaşları 8 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek olan konsere davet etti. 

8 Mayıs Salı akşamı LTB otoparkında gerçekleştirilecek ve halka açık olan LTB Halk Müzigi Konseri saat 20.00’de başlayacak. Konserde Kıbrıs türkülerinin yanısıra Kırıkkale, Lüleburgaz, Bursa, Erzurum, Çavuşlu, Görele ve Tekirdağ yörelerinde de türküler seslendirilecek. 

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