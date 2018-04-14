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Kültürel değerlerimizi hatırlatan Instagram sergisi açıldı

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Gayrimenkul sektöründe öncü kuruluşlardan Kıbrıs Developments’in ülkemizin kültürel değerlerine verdiği önem projelerine de yansıyor.

Kültürel değerlerimizi hatırlatan Instagram sergisi açıldı
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1-20 Nisan tarihleri arasında Instagram üzerinden yayınlanmaya başlayan sergide üretmekten ve kültürümüzü devam ettirmekten vazgeçmeyen özel portreler yer alıyor.
Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizden ilham alınarak hazırlanan ve %1 sembolü ile yansıtılan portrelerden oluşan sergi, Kıbrıs Developments’in Instagram sayfasından #yarinanekaldi hashtag’i ile takipçilerine ulaşıyor. Tek tük kalan fakat Kıbrıs kültürünün devamlılığını sağlayacak yapı taşlarından olan bireyleri, projenin yüzleri olarak sergilemek ve onore etmek amacını taşıyan sergide her gün için bir portre paylaşılıyor.
Yaptığı işe tutkuyla sarılan ve yıllardır yılmadan sürdüren özel insanlarımızın portreleri; çömlek kültürünü yoğurmaktan, nenesinin limonata tarifinden, Karagöz ve Hacivat’ı didiştirmekten, kahve kokusunu üzerinde taşımaktan, evlere kültürel değer katmaktan, yerel yemeklerimizi sunmaktan, heykelleri ile unuttuğumuz değerleri hatırlatmaktan, 1974 olaylarından sonra Lefkoşa Surlariçi’nden, baba mesleği olan kunduracılıktan, şeherin özünü anlatmaktan, gargasuyundan, Lefkara işinden, folklörden, tarihi araştırıp anlatmaktan ve Kıbrıs’ı tanıtmaktan vazgeçmemeyi ifade ediyor.
“Yarına ne bırakıyoruz?” sorusuyla hem düşündüren, hem de kültürel değerlerimize sahip çıkmayı teşvik eden sergideki özel portreleri takip etmek isteyen Instagram kullanıcıları instagram/kıbrıs development sayfasını ziyaret edebilir.

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