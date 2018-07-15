Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi

DAÜ organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Korolar Festivali’nin gala konseri geçtiğimiz yıl vefat eden sanatçı Gülsen Çobanoğlu Hoca adına yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi sponsorluğunda 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Korolar Festivali önceki akşam saat 20.00’ de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gala konseri ile kapanışını yaptı. Geceye katılanlar arasında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da vardı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalde, bu yıl Kamran Aziz, Cemaliye İrfan Kıyıcı, Muzaffer Arkan, Saip Egüz ve Gülsen Çobanoğlu Hoca anısına Kıbrıs tarihinde yer etmiş sanatçılar adına düzenlendi.

Gala gecesi de geçtiğimiz yıl 6 Ocak 2017 ‘de vefat eden sanatçı Gülsen Çobanoğlu Hoca adına yapıldı. Oğluna plaket takdim edilmesiyle gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Korolar festivalinde sırasıyla geceye Atölye Korusu Konseri, DAÜ-SEM Ada Işığı Çocuk Korusu, Ankara Ü. Alegria Oda Korosu, Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro, Çağdaş Çocuk Korosu, Vokal İzmir ve Pamukkale Ü. Çoksesli Korosu sahneye çıktı.(MHA)