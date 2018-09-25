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Kâğıt sanatı sergileşti

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El Yapımı Kâğıt ve Uygulamaları Çalıştayı İşleri Sergisi, Lefkoşa ARUCAD Art Space’te ziyarete açıldı

Kâğıt sanatı sergileşti
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Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin Arkın Yaratıcı Sanatları ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) işbirliğinde düzenlediği “El Yapımı Kâğıt ve Uygulamaları Çalıştayı İşleri Sergisi” açıldı. 
Sergi 26 Eylül tarihine kadar Lefkoşa ARUCAD Art Space’te ziyarete açık olacak. 
ARUCAD’ın halka açık gerçekleştirdiği çalıştayda, değişik sanat disiplinlerinden gelen katılımcılar, atölye olanaklarında çalışma imkânı buldu. KKSD üyeleri İnci Kansu, İsmet Tatar ve Emel Samioğlu, çalıştayda katılımcılarla çağdaş bir sanat olan kâğıt sanatı ile ilgili bilgi vererek deneyimlerini paylaştı.       
Çalıştayda katılımcılara renkli kâğıt üretimi, sıvı pentür ve embos teknikleri gösterildi.

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