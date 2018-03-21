Karatahta ile anlamlı mesaj

Kara mizah türündeki Karatahta oyunu, İskele’de sahnelendi

Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği başkan ve üyeleri ile Yetişkinler Atölyesi’nin rol aldığı Karatahta isimli oyun önceki akşam İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri’nde sahnelendi.

Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un birlikte yazdığı ve Cem Aykut’un yönettiği kara mizah türündeki Karatahta oyununda “engellileri engelleyenler” sorgulanıyor.



AKM’de yer alan oyunun sonunda, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, K.T Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından teşekkür plaketi verildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, keyifle izledikleri oyundan büyük dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, özel gereksinimli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve yönetmen Cem Aykut’a plaket takdim etti.