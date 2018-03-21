banner107
Türkiye medyasında dev satın alma
Türkiye medyasında dev satın alma
74 0
Vahşi doğada koşacaklar
Vahşi doğada koşacaklar
20 0
Nostaljik ve Ücretsiz
Nostaljik ve Ücretsiz
13 0
Asroit BENNU
Asroit BENNU
19 0
15 0
Bu ne saygısızlık?
Bu ne saygısızlık?
79 0
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
Civic Sedan'a tutumlu ve keyifli dizel motor
35 0
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
Rehabilitasyon Merkezi’ne katkı
14 0
banner82
banner147

Karatahta ile anlamlı mesaj

banner27

Kara mizah türündeki Karatahta oyunu, İskele’de sahnelendi

Karatahta ile anlamlı mesaj
banner137

Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği başkan  ve üyeleri ile Yetişkinler Atölyesi’nin rol aldığı Karatahta isimli  oyun önceki akşam İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri’nde sahnelendi.
Orkun Bozkurt, Aysan Özcezarlı ve Cem Aykut’un birlikte yazdığı ve  Cem Aykut’un yönettiği kara mizah türündeki Karatahta oyununda “engellileri engelleyenler” sorgulanıyor. 


AKM’de yer alan  oyunun sonunda,  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, K.T Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından teşekkür plaketi verildi. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, keyifle izledikleri oyundan büyük dersler çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek,  özel gereksinimli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti
Sadıkoğlu,  Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve  yönetmen Cem Aykut’a plaket takdim etti. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.