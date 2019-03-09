İskele Kültür Sanat Günleri’nde 1 konser iptal edildi, 1 diğeri de ileri bir tarihe ertelendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Meclisi, 7 Mart’ta İskele İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Asiye Çınar Talay ve Elif Demir’in vefatı nedeniyle programda değişikliğe gitti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, ülkeyi yasa boğan olay nedeniyle bu akşam saat 20.00’da İskele AKM’de gerçekleşmesi planlanan Çağdaş Müzik Derneği’nin “TSM Korosu”nu iptal etti.

13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00’da İskele AKM’de gerçekleştirilecek “70’ler Temalı” konser ise ileri bir tarihe ertelendi. Konserin yeni tarihi ise İskele Belediyesi’nin resmi facebook adresinden (facebook.com/iskele.belediye/) duyurulacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Talay ve Demir’e Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerine de baş sağlığı diledi.