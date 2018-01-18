“Hata Kimde?" sergisi büyük beğeni topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Sanat Kulübü'nün düzenlemiş olduğu, "Hata Kimde?" adlı etkinlik iki aşamalı olarak 3.Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun katılımı ile gerçekleşti.

Projenin ilk ayağı olan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun açılışını yaptığı,"Hata Kimde?" konulu sergi büyük beğeni topladı. Büyük Kütüphane fuaye alanında gerçekleşen sergi sonrasında kulüp başkanı Ruşen Mert Amanat'ın yönettiği uyuşturucu temalı tiyatro oyununda uyuşturucu bağımlısı gençlerin toplumdaki yeri ve yaşadığı sorunlar vurgulandı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği gecede konuşmacı olarak katılan Dünya ve Balkan Vücut Geliştirme Şampiyonu Millî Sporcumuz Murat Şenyiğit geceye renk kattı. Şenyiğit'e hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması da hafızalara kazınan bir diğer kare oldu. Öğrenci Dekanlığı takım lideri Çağla Akarsel ve Öğrenci Dekanlığı ekibi geceye başlangıcından sonuna kadar destek verdi.

Daha sonra, "Hata Kimde?" tiyatro eserini izlemeye gelen sosyal medyada izlenme rekorları kıran, fenomen rapciler "Heijan ve Muti" nin söyleşi ve mini konseri ise geceye damgasını vurdu.

İzleyiciler bu yoğun tempolu günün sonunda, yelpazenin farklı kollarındaki bu başarılı insanlarla tanışma mutluluğu içerisinde geceyi tamamladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri haricinde diğer bir çok üniversiteden katılım sağlanan etkinlik büyük beğeni topladı.

Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Öğrenci Dekanlığına bağlı Sanat Kulübünün başkanı Ruşen Mert Amanat, yönetim kurulu ve tüm üyelerinin Öğrenci Dekanlığı ile işbirliğini en iyi şekilde yaptıklarını ve yıl boyu en fazla etkinlik düzenleyen kulüplerin başında geldiğini, böylesine güzel bir organizasyon düzenlemenin öğrencilerin gelişim ve kariyerlerinde büyük bir önemi olduğunu vurguladı. Öğrencilere sunulan sosyal ve sanatsal etkinlikleri ve benzeri bu tarz girişimleri desteklemeye ve tüm kulüpler ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca Öğrenci Dekanlığı Takım Lideri Çağla Akarsel ve tüm takım üyelerine her konuda verdikleri destek için, işbirliği içerinde olduğu üniversitemizin her birimine de tüm etkinlik ve aktivitelerde koydukları katkılardan dolayı teşekkür etti.