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Güzelyurt Tiyatro Günleri başlıyor

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Güzelyurt Tiyatro Günleri başlıyor

Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 16. kez organize edilen “Tiyatro Günleri” 22 Kasım’da perdelerini açıyor.
Belediye’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22 Kasım 2019- 27 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Güzelyurt Belediyesi XVI. Tiyatro Günleri kapsamında 3 çocuk, 11 yetişkin olmak üzere toplam 14 oyun sahnelenecek.
Çocuk oyunları hariç tüm oyunlar Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20:00’da halka ücretsiz gerçekleşecek. 
“XVI. Tiyatro Günleri” 22 Kasım 2019 Cuma günü Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun “Yıldız Olmak Kolay Mı” adlı oyunuyla başlayacak. 
XVI. Tiyatro Günleri’nde bu yıl Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, Seyhan Belediye Tiyatrosu,  Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu, Manisa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu,  Zalihe Susuzlu Tiyatrosu ve Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekipleri performans sergileyecek.

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