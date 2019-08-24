Güldür Güldür Show geliyor

Çocukları kahkahaya boğan güldüy güldüy şovdan sonra şimdi “Güldür Güldür Show” la büyükler gülecek.

Dorana Turizm ve Inax Medya’nın organize ettiği, Near East Bank ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan kendine özgü mizah anlayışı ile seyircilere kahkaha tufanı yaşatan “Güldür Güldür Show” 13 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da sahneleniyor.

7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, güçlü ve birbirinden yetenekli oyuncuların oynadığı Güldür Güldür Show, günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı getiriyor. Hazırlanan skeçlerde aileden aşka, şöhretten teknolojiye ve arkadaşlıktan futbola kadar birçok konuda güldürü anlayılışı ile yaklaşımlar ve çözümleri ile her kesim tarafından benimseniyor.

Ekranların en beğenilen komedi klasiği olan Güldür Güldür Show ile ilgili açıklamada bulunan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, 2019 yılında BKM ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde Güldüy Güldüy Çocuk ve Güldür Güldür Show’u Kıbrıs’lı seyircilerle buluşturmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi. Teknolojik altyapısını sürekli geliştiren ve Güldür Güldür Show etkinliğinde biletlerin tamamen online ortamda satışa sunulacağını belirten Mavili, müşterilerine kolay ve güvenilir satış opsiyonları sunarak fark yaratmanın önemli olduğunu vurguladı. Biletlerin 19 Ağustos tarihinde www.doranatourism.com adresi üzerinden satışa açıldığını ve tüm yerlerin numaralı olacağını anımsatan Mavili, dileyen müşterilerinin Dorana Turizm Merkez Ofisini de ziyaret ederek hizmet alabileceklerini bildirdi. Mavili, 2020 yılında da yeni organizasyonlar planladıklarını belirtti.