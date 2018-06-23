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Garanfil’e işaret diliyle klip

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Sıla 4’ün “Garanfil” adlı şarkısına, işitme ve konuşma engelliler için işaret diliyle klip yapıldı

Garanfil’e işaret diliyle klip
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Kıbrıs’ın efsane grubu Sıla 4’ün “Garanfil” adlı şarkısının, işitme ve konuşma engelliler için işaret diliyle klip yapıldığı “Efsaneler” projesi önceki akşam Lefkoşa’da Bedesten’de düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) iş birliğiyle hazırlanan proje, işitme ve konuşma engellilerin sessiz dünyalarına müzik ve kültürle ses kattı.

FOLK-DER ve KİKEV ortak projesi “Efsaneler” çerçevesinde çekilen “Garanfil- Sıla4” klibi ve projeyle ilgili röportajların yer aldığı DVD de tüm geliri KİKEV’e bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Klipte, iki örgüte üye 5 ile 75 yaş arasında toplam 65 kişi yanında Sıla 4 üyeleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz de yer aldı.

FOLK-DER’den Özge Yorulmaz ve Umut Öksüz’ün hazırladığı projenin ana medya sponsoru BRTK, klip çekimlerini de üstlendi. Klip çekimleri öncesinde dernek ve vakıf üyesi 65 kişi, KİKEV İşaret Dili Çevirmeni Uzman Ezgi Bertiz'den dört hafta süreyle işaret dili eğitimi aldı.

Bedesten’deki tanıtım etkinliğinde konuşan Özge Yorulmaz, çok emek verilmiş ve çok da yürek konulmuş bir proje hazırladıklarını belirterek “Bu projede kültürümüz var, Sıla 4 var. Çok güzel bir ekiple çalıştık. İşaret dilini öğrenmenin gerekliliğini anlatabilmişsek ne mutlu bize” dedi.

Yorulmaz, konuşmasını işaret diliyle de yaptı.

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