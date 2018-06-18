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Film Afişlerinde Kıbrıs sergide

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“Film Afişlerinde Kıbrıs” adlı sergi, City Mall AVM’de açıldı

Film Afişlerinde Kıbrıs sergide
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Sinema filmlerinde Kıbrıs’ı yansıtan, “Film Afişlerinde Kıbrıs” adlı film afişi sergisi, Gazimağusa’da sanatseverlerle buluştu.  

İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç.Dr.Fevzi Kasap tarafından hazırlanan sergide, sinemanın emektar oyuncularından Ayla Algan'ın katılımıyla City Mall AVM’de sinema ve sanata gönül verenler buluştu.

Doç.Dr.Fevzi Kasap sergiyle alakalı yaptığı açıklamada;," Unutulan Kıbrıs ve Sinema temasını yeniden hatırlatmak, bilinmeyen Kıbrıs temalı ya da mekan olarak Kıbrıs’ın seçildiği filmleri anımsatmak amacı ile 2017 yılından beri hayata geçirilmesi için üzerinde çalıştığımız bir proje olarak hayat buldu" dedi.

40’a yakın sinema afişinin yer aldığı sergide, Yeşilçam sinemasının ürettiği  Kıbrıs Milli Mücadele içerikli film afişlerinin yanı sıra, Hollywood yapımı olup Kıbrıs’ta çekilen filmler ve Türk Sineması’nın mekan olarak Kıbrıs’ı seçtiği  filmlerin afişleri de yer alıyor.

Tarih aralığı olarak 1959-2014 yılları arasındaki filmlerin afişlerinin yer aldığı sergi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)  bünyesinde çalışmalar yürüten,  Türk Sineması Araştırmaları’nın  (TSA)  katkıları ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Kasap, Sergi’nin, Gazimağusa’daki sergilemeden sonra film afişlerinin, Güzelyurt ve Lefkoşa’daki sanat severlere de ulaştırılacağını belirtti.

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