En iyi fantastik kitaplar

Sevgili kitapseverler bu sefer ki listemiz yeni sayılmasa da benim okuduğum bütün fantastik serileri içine alıyor.

Bu arada hemen belirtmek isterim listede elbette eksikler olacaktır. Çok tanınmış kimi serileri bilerek liste dışı bıraktım. Sonuçta Amerikayı yeniden keşfetmenin alemi yok. Alacakaranlık serisi, Harry Potter serisi, Açlık Oyunları serisi gibi artık fantastik kategorisinin kült eserlerini zaten hepimiz biliyoruz. Şimdiden herkese keyifli okumalar diliyorum.





ANITA BLAKE SERİSİ





Bu seriyi tanımlamak için ne söylemek lazım bilemiyorum. Anita Blake vampir evreninin ve vampir dünyasının adeta tanrıçasıdır. Açıkçası Anita Blake romanı okumamış biri vampir edebiyatına vakıfım dememeli. İlk 7-8 kitap özellikle tekrar tekrar okunacak cinsten.



Kurt adamlar, vampirler, aslan adamlar ve daha bir çoklarının herkes tarafından bilindiği bir evrenle tanışmak ister misiniz? Böyle bir dünyada FBI doğaüstü canlıların işlediği suçlar için özel bir birim kurar. Hiçbir hapishanede tutulamayacak kadar güçlü canlılar için verilecek tek ceza bellidir. Ölüm. Anita Blake şehrin, eyaletin hatta ülkenin en iyi vampir avcısıdır. Vampirler arasında adı korkuyla telaffuz edilen bu avcının diğer lakabı da "Cellat"tır.



Ölüm ve büyüyle sarıp sarmalanmış hayatı Anita'ya hak ettiği saygınlığı kazandırırken Anita insanlığına bütün ruhuyla insanlığına tutunmaya çalışır. Bütün bu kargaşa ve kıyımın içinde Anita'nın hayatını başından sonuna kadar değiştirebilecek tek kişi Şehrin Efendisi Jean-Claude'dan başkası değildir. Anita Jean-Claude'un cazibesine kapıldığında onu öldürmek veya sonsuza kadar kalbini kaptırmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Artık Anita için vampirler mezar kaçkını cesetlerden çok daha fazlasını ifade etmektedir.



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GECE EVİ SERİSİ





Eğer fantastik edebiyatın gençlere yönelik bir örneği yok mu diye soruyorsanız bu seri hiç şüphesiz ki dualarınızın cevabı olabilir. Vampirlerin bütün dünya tarafından bilindiği ve kabul edildiği bir evrende Zoey çaylak bir vampir olarak işaretlenir. Ne yapacağını bilemez bir halde kendini gece evinde bulur. Çünkü çaylak vampirlerin etraflarında yetişkin bir vampir olmadan çok fazla yaşaması mümkün değildir.





Her gece evinde vampir tanrıçası Nyx'nin bir yüksek rahibesi bulunur. Rahibe vampirleri ve çaylakları korumak ve yönetmekle görevlidir. Zoey Tulsa'daki gece evinin yüksek rahibesi Neferet'le tanıştığında ona adeta hayran olur. Neferet'in iyilik dolu sihirli yanı aslında sadece gerçek yüzünü maskelemenin bir yoludur. Zoey Neferet'in içindeki kötülüğü fark ettiğinde tanrıça Nyx tarafından kutsanır ve ilk çaylak yüksek rahibe olur. İyiyle kötünün mücadelesi hiç bu kadar eğlenceli olmamıştır.



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TANRIÇA SERİSİ





Fantastik seriler deyince ister istemez yazı P. C. Cast güzellemesine dönüşüyor. P.C. Cast'ın Türkiye'de yayımlanan ilk serisi Gece Evi olsa da Tanrıça serisini çok daha başarılı buluyorum. Gece Evini aksine karakterlerimizin hiçbiri ergen değil. Gerek işleniş biçimleri, gerek konularıyla Tanrıça Serisi yetişkin okuyucu için çok uygun.







Serinin bütün kitapları birbirinden bağımsız ve hepsi başka kadınların başına gelen mitolojik, büyülü olayları konu alıyor. Sersem Bella'ya Edward'ın aşık olmasından bile daha mucizevi şekilde hatunlar sonunda Yunan Tanrılarını kapıveriyor. Serinin bütün kitaplarını ayrı ayrı sevsem de Hades ve Persephone efsanesini konu alıyor. O kitaptan sonra Hades'in favori tanrım olduğunu söylemek hiç zor olmaz.



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VAMPİR GÜNLÜKLERİ SERİSİ





Bu da aslında liselilere önerdiğim serilerin başında geliyor. Yazımdili akıcı, olay kurgular falan fantastik kelimesininin kesinlikle hakkını veriyor. Her şeyden önce sadece The Vampire Diaries gibi bir diziye ilham kaynağı olduğu için bile seriye bir şans vermeli.





Tabii Gossip Girl sevenler kitap serisiyle dizinin neredeyse hiçbir ilgisi olmadığını bilecektir. (Not: Dizi daha güzel.) Vampir Günlükleri serisinde de aynısı geçerli diziyle konu olarak neredeyse hiçbir bağları yok. Ve belirtmek zorundayım ki dizi daha güzel.



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PERCY JACKSON VE OLİMPOSLULAR SERİSİ





Kapaklara bakıp da lütfen çocuklarla ilgili bir seriyi bize öneriyor; çıldırmış olmalı demeyin. Korkunç kapak seçimlerine rağmen Percy Jackson serisi adeta mitolojik bir insanlık dersi gibi. Rick Riordan'ı ayrıca tebrik etmek gerek diye düşünüyorum çünkü gerçekten bu kadar harika bir yazım dili olamaz.





Kitap hem komik, hem eğlenceli, hem aksiyonlu, hem dramatik hem de fena halde mitolojik. Gerçi insan yunan tanrılarına fena halde gıcık olmuyor da değil. Percy Jackson gözümde Herkül'ü bile sollayacak bir kahraman.



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PARTHOLON SERİSİ





Yine fantastik, yine ben, yine mutluluk. P.C. Cast'e sadece varolduğu için ve yazdığı için teşekkür ediyorum. Partholon serisi yine mitolojik öğeler barındıran bir seri. Yani vampir gibisinden bir şeyler yok ama klasik yunan mitolojisiyle de olduğunu söylemem. Keşke diğer kitaplar da çevrilse bir an evvel. Yayınevine duyurulur.





Sıradan bir öğretmenin antik dünyadaki eşiyle yer değiştirmesiyle birlikte bütün hayatı değişir. Sıradan dünyada o sadece herhangi biriyken bu antik dünyada kendisi neredeyse bir tanrıçadır. Tanrıça Epona'nın tapınağında yaşamaktadır ve kendisi Epona'nın seçilmiş rahibesidir. Asıl şaşırtıcı olan da biraz sonra tanımadığı bir at adamla evlenmek zorunda olmasıdır.



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LUX SERİSİ





İşte gerçek aşk, işte gerçek yakışıklı, işte gerçek uzaylı! Karşımızda Deamon. Bu seriyi okumamak için çok uzun süre direndikten sonra ve uzaylılardan da fantastik öğe mi olur yaaa diyerekten beklediğim için hala kendimi affetmiyorum.





Bilenler bilir Lux Serisi alanında eşsiz ve benzersizdir. Kurgusu, akıcılığı, eğlenceli diyalogları insanı çılgınlıklardan çılgınlıklara sürükler. Beş kitaptan oluşan seri Türkiye'de de tamamlandı. Deamon Black ile tanışmak için bir saniye bile beklerseniz iflah olmazsınız pişmanlıktan diyorum.



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EJDERHA SERİSİ





İşte fantastik edebiyatın yepyeni bir türü. Fantastik edebiyat dediğimizde vampirler, kurt adamlar hadi bir de mitoloji diyerek konuları toparlıyoruz ama aslında neredeyse hiç işlenmemiş ve bana cevher madeni olarak duran bir konu var ki o da ejderhalar.





Ejderha serisi gerçek anlamda bir fenomen. Kanlı Annwyl ve Fearghus'un efsanevi aşkıyla başlayan hikaye soylu Fearghus'un bütün ailesinin sırasıyla gerçek aşkı bulmasıyla devam ediyor. Seri için inanın ki ne söylesem az. Erotik, nüktedan, sevimli, eğlenceli gerçekten seviyorum bu seriyi ve önerdiklerimin başında geliyor.



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GECE YARISI SERİSİ





Henüz sadece tek bir kitabını okusam da okuduğum kadarını öylesine beğendim ki hemen serinin diğer kitaplarını sipariş ettim. Lucan ve diğerleri vampir dünyasının tanrıları sayılabilir. Size nasıl anlatmalı bilemiyorum.





Kitabın ortamı biraz Karanlıklar Ülkesini, biraz Blade'i andırıyor. Karanlık, tehlikeli ve tüyler ürpertici. Kitaplar genelde iyilerin ve kötülerin savaşını anlatır ama bu kitap çok kötülerin ve daha az kötülerin savaşını anlatıyor demek zor olmaz. Erotizm, aşk, güç, savaş ve dehşet hakkında güzel bir şeyler okumak istiyorsanız herkese tavsiye ediyorum.



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GÜNEYLİ VAMPİR SERİSİ





Bu serinin takip edenleri ve sevenleri hali hazırdaoldukça fazla. Bildiğiniz gibi Güneyli Vampir Serisi Yurtdışında yayınlanan True Blood dizisine de ilham kaynağı oldu. Diziyi izlemediğim için hangisinin daha iyi olduğunu söyleyemem ama kitap hakkında bir kaç kelam edeceğim.





Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu seri bana hafiften bir Anita Blake çakması gibi geliyor. Sırf bu yüzden bile okurken hoşuma gitse de hafiften bir tuhaflık da hissettirmiyor değil. Sanki Anita'nın daha zayıf, daha güçsüz, daha bağımlı bir versiyonunu okumak gibi. Yine de Anita severler için farklı bir deneyim olabilir.



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Herkese Keyifli Okumalar.