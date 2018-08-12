El emeği ürünler halka sunuluyor

Esnafın el emeğiyle hazırlanan ve satışa sunulan el emeği ürünler her hafta Salı günü Mağusa’daki City Mall AVM’de bölge halkı ile yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor

Mağusa’daki City Mall AVM ‘nin uzun soluklu projelerinden olan ‘Salı Pazarı’, geçtiğimiz yıldan bu yana aralıksız olarak devam etmekte.

Salı Pazarları, her hafta Salı günü el emeği ürünlerinin ön planda olması ile hem yabancı turistlerin hem de yerli halkın yoğun ilgisini görüyor.

Yurdun dört bir yanından katılan yetenekli ev hanımları Kıbrıs’a özgü ürünler, hediyelik eşya, el yapımı tablolar, el yapımı takılar, keçe işi, örgü yastıklar, doğal taşlar, çeyiz ürünlerini sergiliyor ve ziyaretçilerle buluşturuyorlar.

Hediyelik eşya dışında Kıbrıs ve Türk mutfağı ağırlıklı olmak üzere, her hafta yiyecek içecek standları da Salı Pazarında yer almakta.

Birçok yetenekli ev hanımına iş fırsatı yaratan AVM, Salı pazarı etkinliği ile Kıbrıs kültürünü en iyi şekilde ziyaretçi turistlere aktarmakta.

Dört mevsim hesaplı, keyifli, güvenli, temiz ve huzurlu ortamı ile Gazimağusa ‘da ziyaretçilerin ilk tercihi olan AVM’de yer alan birçok mağazada Salı gününe özel ürünler ve indirimler bulabilmek mümkün.(MHA)