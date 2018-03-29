Duygu dolu bir oyun

Gazimağusa Belediyesi’nin tiyatro severlerle buluşturduğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destansı kurulma mücadelesini sahneleyen “Esaretten Özgürlüğe” oyunu izleyenlere duygulu anlar yaşattı

Gazimağusa Belediyesi’nin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatro severlerle buluşturduğu Tiyatro AŞHK’nin Esaretten Özgürlüğe oyunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin destansı kurulma mücadelesini sahneleyerek izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda önceki akşam sahnelenen oyunda Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği kurtuluş savaşı sonucunda ulaşılan Cumhuriyetin en yüksek değer olduğu anlatıldı. Tiyatro AŞHK’nin yazdığı, Hüseyin Köröğlu’nun hem yönettiği hem de Şenay Saçbüker ile birlikte oynadığı oyunda ayrıca piyanoda Ayhan Yavaş, dekor tasarımda Ayhan Doğan, efekt-ışık tasarımda Oktay Erdoğan, fotoğrafta ise Can Erol Alara Köroğlu görev aldı. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Kuruluş Yılı olan 29 Ekim 2017’de sahnelenen “Esaretten Özgürlüğe” oyunu ülkemizde ilk kez oynandı ve Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu’nun Tiyatrolar gününde oynadığı ilk oyun oldu. Oyun sonunda Tiyatro ekibi ve Başkan İsmail Arter, sahnede bayrak sallayarak İzmir Marşı’nı söyledi. Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu Başkan İsmail Arter’e sanata verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 27 Mart Tiyatrolar günü gibi anlamlı günde kendilerini son derece duygulandıran Esaretten Özgürlüğe oyununu sahnelendikleri için Hüseyin Köroğlu’na teşekkür etti. Böylesi bir oyuna destek oldukları için büyük gurur duyduklarını ifade eden Arter, bundan sonra da sanatın önünü açacak etkinlikleri desteklemeye devam edeceğini belirti ve “daha çok sanat, daha çok tiyatro” diyerek sözlerini bitirdi.

Tiyatro AŞHK’nin Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu da oyunun sonunda yaptığı konuşmada, cumhuriyeti uzaklaşıldığı ve çocuklara anlatılamadığı düşüncesinin Esaretten Özgürlüğe oyununu ortaya çıkardığını ifade etti. Anadolu’yu, Kurtuluş Savaşı’nı, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Hasan Tahsin’i ve diğer kahramanları oyunda anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Köroğlu, Kurtuluş savaşı sırasında Kıbrıslı Türklerin müsamere düzenlediğini ve Anadolu’ya, Mustafa Kemal’e maddi destek sağlandığın, İngiliz yönetiminin müsamere düzenleyen bir Kıbrıslı Türkü hapse attığını ancak o kişinin eşinin Türkiye’ye giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında savaşa katıldığını söyledi. Daha önce Gazimağusa’da yine oyun sahnelediklerini ve Başkan İsmail Arter’i sanat sever başkan diye nitelediğini hatırlayan Köroğlu, Başkan İsmail Arter’in sanat severliğini yine gösterdiğini ifade etti.