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Down sendromuna tiyatro ile farkındalık

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde sahnelenen, “Gözlerin Ardında” adlı müzikal oyun, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu.

Down sendromuna tiyatro ile farkındalık
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Kıbrıslı Türk sanatçı Eda Kandulu’nun başrollerini, müzisyen Özgün Uğurlu ile paylaştığı ve Tiyatro Keyfi’nin sahneye koyduğu “Gözlerin Ardında” Kemal Başar’ın yönetiminde sahnelendi.
Nava Semel’in eserinden yola çıkarak oluşturulan oyun, Down Sendromu konusunu ele alıyor. Aküstik müzikal formdaki eserin prömiyeri şubat ayında gerçekleşmiş ve yıl içerisinde Berlin, Londra ve İsrail’de sahne alarak büyük ilgi görmüştü.

Down Sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan bir annenin eşi ile olan inişli çıkışlı ilişkisini konu alan oyunda, Kemal Başar canlı müzikal performansı sergiliyor.

Oyun; bugün Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Küçük Salon’da sahnelenecek.


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