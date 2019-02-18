banner255
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
'Ezilenlerin' Yazarı Orhan Kemal ve Okunası 22 Kitabı
17 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
15 0
 
Göletlerin yüzü güldü
Göletlerin yüzü güldü
17 0
Garga ilk devrede kanatlandı
Garga ilk devrede kanatlandı
29 0
Makyaj efsaneleri
Makyaj efsaneleri
16 0
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
2020 yeni Range Rover Sport HST çok daha güçlü
34 0
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
208 0
banner82

“Derindeki Canavarlar” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı

banner27

“Derindeki Canavarlar” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de açıldı
banner215

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Ceren Asmaz’ın “Derindeki Canavarlar” sergisi Girne’de Art Rooms Galeri’de sanatseverlerle buluştu.
ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat’a kadar devam edecek sergi, Asmaz’ın cam üzerine yaptığı çizimlerden oluşuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.