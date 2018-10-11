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DAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Bircan Akçagil’e birincilik ödülü

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Bircan Akçagil'in “El Emeği Sele Yapımı” başlıklı fotoğrafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması’nda, 19-30 Yaş Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görüldü

DAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Bircan Akçagil’e birincilik ödülü
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bircan Akçagil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması’nda, 19-30 Yaş Kategorisi’nde birincilik ödülüne ve iki ayrı sergileme ödülüne layık görüldü. 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışma ve sergi, daha fazla insanın ve özellikle gençlerimizin ülkemiz kültürel mirasını keşfetmesini, bunlarla ilgilenmesini, bu konudaki bilgilerini artırmasını ve yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekiştirilmesini amaçlıyor.

Sergileme Ödülleri De Aldı

Jüri üyeliklerini Kadir Kaba, İsmail Gökçe, Tijen Erol Yakup ve Umure Örs’ün gerçekleştirdiği yarışmada, “El Emeği Sele Yapımı” başlıklı fotoğrafı ile birincilik ödülünü elde eden DAÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Bircan Akçagil, aynı zamanda “Köy Çöreği Yapımı” ve “Halı Dokuma” isimli diğer iki fotoğrafı ile sergileme ödülünü elde etti. “Bizim Mirasımız: Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganı çerçevesinde düzenlenen yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni, 1 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 18:30’da, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dijital olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen yarışmanın A Kategorisi’nde 12-18 yaş grubu, B Kategorisi’nde ise 19-30 yaş grubu yer aldı.

 

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