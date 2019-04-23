Cumhurbaşkanlığından çocuklara kitap armağanı

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara “Haklarımı Biliyorum” adlı çocuk kitabını armağan ediyor.

Kitap, çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını yaşlarına uygun bir dille anlayıp öğrenmelerini amaçlıyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilkokul çocuklarına yönelik metin uyarlamasını Meral Akıncı, resimlemesini de Yağmur Beyhanlı yaptı. Kitap, ülke genelindeki ilkokullarda uygun yaştaki çocuklara hafta boyunca ücretsiz dağıtılacak.