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CSO'dan "Sevgililer Günü Konseri"

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) dün akşam “Sevgililer Günü Konseri” verdi.

CSO'dan "Sevgililer Günü Konseri"
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yer alan konseri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile eşi Meral Akıncı da dinledi.
Konserde Ali Hoca şefliğinde toplam 16 parça icra edildi.


BİR SONRAKİ KONSER 20 ŞUBAT SALI
KKTC CSO Sevgililer Günü konserinin ardından 20 Şubat Salı Akşam “Şubat Konseri” ile Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde oda müziği konseri gerçekleştirecek. 
Şubat Konserinde 2017 Grammy ödüllü Kinan Azmeh ile uzun yıllardır ülkeye gelen Apple Hill Sting Quartet bu kez ilk defa bir orkestra ile performans sergileyecek.

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