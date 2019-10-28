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Arman Ratip resital verecek

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Piyanist- Besteci Arman Ratip, 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.

Arman Ratip resital verecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın himayesinde verilecek piyano resitali çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda gerçekleşecek.
2 Ekim’de başlayan ve 9 farklı konsere ev sahipliği yaparak 1 Kasım’da tamamlanacak 17’nci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ni kurum, kuruluş ve sponsorların da desteğiyle Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği düzenliyor

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