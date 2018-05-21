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Alaçatı’da eğlenceli geceler sürüyor

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Alaçatı Restaurant’ta seslendirdikleri parçalarla konuklara güzel ve eğlenceli geceler yaşatan sanatçılar Ümran ve Kani, mekana eğlenmeye gelen konukları memnun ediyorlar

Alaçatı’da eğlenceli geceler sürüyor
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Kıbrıs’ın sevilen sanatçılarından Ümran ve klavyede Kani, Lapta’daki Rose Garden’s Otel bünyesinde bulunan Alaçatı Restaurant’ta seslendirdikleri parçalarla konuklara güzel ve eğlenceli geceler yaşatmaya devam ediyorlar.

Alaçatı Restaurant’ta geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi  gerçekleşen gecede sanatçılar Ümran ile Kani’nin yanında Kıbrıs’ın başarılı oryantali Yasemin’nin sergilediği performansla konukları bir dakika olsun yerlerinde oturtmadı. Gecede konuklar arasında bulunan Ayşe Gürler’e sürpriz doğum günü partisi kutlaması da yapıldı.

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