2019’un merakla beklenen filmleri

2019 yılında vizyona girecek filmler arasında en çok merak edilenler bu listede. İşte Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood’undan Joker’in yeniden çevrimine 2019’un en çok merak edilen filmleri...

Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantino'nun bol yıldızlı filminin başrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve Al Pacino yer alıyor. Halihazırda çekimleri devam eden film, 1969 yazında Los Angeles'ta ünlü olmaya çalışan iki arkadaşın hikayesini ve arka planda işlenen Sharon Tate cinayetini konu alıyor. Filmin vizyon tarihi, 23 Ağustos 2019. Captain Marvel Mississippi Grind filminin yönetmenleri Anna Boden ve Ryan Fleck tarafından yönetilen filmin senaryosu Geneva Robertson-Dworet, Meg LeFauve, Nicole Perlma, Liz Flahive Carly Mensch’in elinden çıkma. Yani senaryo tam bir kadın gücü ürünü. Hatta kadın yaratıcılar elinden çıkma ilk kadın süper kahraman filmi olma özelliği taşıyor. Bir patlama sonucu süper güçler kazanan ve Captain Marvel ismini alan kadın süper kahramanı Brie Larson canlandırıyor. Larson'a başrolde Jude Law ve Samuel L. Jackson eşlik ettiği filmin Türkiye'deki vizyon tarihi 7 Mart 2019. Joker Joker filminin yeniden çevrimi, 2019’un en merakla beklenen filmlerinden biri. Sinemanın yeni Arthur Fleck/Joker'i olacak olan Joaquin Phoenix'e adı henüz kesinleşmemiş olan bu Joker filminde Alec Baldwin, Robert DeNiro ve Frances Conroy eşlik edecek. Türkiye'de 4 Ekim 2019'da vizyona girecek olan film, IMDb'nin ekim verilerine göre birinci sırada yer aldı. John Wick 3: Parabellum JohnWick serisinin üçüncü devam halkasında yine Keanu Reeves başrolde. Ian McShane, Halle Berry, Laurence Fishburne’ün de rol aldığı serinin final filminde ilk iki filmdeki birçok gizem çözülüyor. Aksiyon film, 17 Mayıs 2019'da vizyonda olacak. X-Men: Dark Phoenix Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'ın Jean Grey yani Phoenix'i canlandırdığı X-Men filmi Dark Phoenix'in vizyon tarihi 7 Haziran 2019. Kadroda aynı zamanda James McAvoy, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence ve Michael Fassbender da yer alıyor. Marvel'ın X-Men filmlerinin on üçüncüsü olsa da yeni bir üçlemenin ilk filmi olacak olan Dark Phoenix'te, gizemli bir güce maruz kalarak süper güçler kazanan Phoenix'i güçlerini iyi yönde kullanması için yönlendirmeye çalışan X-Men ekibinin hikayesi anlatılacak. Shazam! DC'nin merakla beklenen filmi Shazam! tek bir sihirli kelime ile süper kahramana dönüşen bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Metroda tanıştığı bir adamın ismini söylemesi sonucu yetişkin bir süper kahramana dönüşen Bill Batson'ı Zachary Levi'nin canlandıracağı film, önceki DC filmlerinden farklı olarak seyirciyi bir hayli güldüreceğe benziyor. DC ve Warner Bros. işbirliğinde beyazperdeyle buluşacak olan Shazam'ın baş kahramanı Billy Justice Leauge'in üyesi olmayan bir süper kahraman. Film 5 Nisan 2019'da sinemalarda olacak. Rocketman Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John’un hayatını anlatan biyografik film Rocketman'in vizyon tarihi 7 Haziran 2019. Film, John'un Royal Müzik Akademisi'nden bir dahi olarak çıkıp süperstarlık basamaklarını tırmanması ve söz yazarı Bernie Taupin ile olan işbirliği sürecini konu alıyor. Filmde Elton John’u Taron Egerton canlandırırken, Bernie Taupin'i BAFTA ödüllü Jamie Bell canlandırıyor. Elton John'un sevgilisi ve menajeri John Reid rolünde ise Game of Thrones'taki Robb Stark'ı oynayan Richard Madden bulunuyor. Dumbo Big Fish, Edward Scissorhands, Beetlejuice, The Corpse Bride gibi efsane filmlerin gotik yönetmeni Tim Burton’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Dumbo, küçük bir sirk filinin fareyle olan dostluğunu beyazperdeye taşıyacak. Disney filmi, 29 Mart 2019'da Türkiye’de sinema salonlarına gelecek. İrlandalı Başrollerinde iki Hollywood efsanesi oyuncu olan Robert De Niro ve Al Pacino'nun yer alacağı Martin Scorsese filmi, eski bir sendikalının Frank "The Irishman" Sheeran lakaplı bir mafya babasına dönüşmesini ve bir cinayetle muhtemel ilişkisi konu alıyor. Netflix'te yayınlanacak olan filmin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya America Ferrera'nın "Astrid", Gerard Butler'ın "Kayıtsız Zebella", Cate Blanchett'ın "Valka", Kit Harington'ın ise "Eret" karakterlerini seslendireceği ünlü animasyon serisinin üçüncü filmi 25 Ocak 2019'da vizyonda olacak. Filmde Hicks, Vikinglerin ilk ejderha eğitmeni olmuş ve ejderhalar ile insanlar arasındaki barışı sağlama görevini başarıyla yerine getirmiştir. Ejderhası Dişsiz ile kazandıkları bu barış, Dişsiz'in yeni keşfi ile önemini kaybeder.