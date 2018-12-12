2018’in en çok satan kitapları

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İşte Hepsiburada verilerine göre 2018'in en çok okunanları...

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Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

2018'İN EN ÇOK SATAN KİTAPLARI

Abum Rabum - İskender Pala

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit

Huzursuzluk - Zülfü Livaneli

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı

Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling

Kördüğüm - Ayşe Kulin

Başlangıç - Dan Brown

2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ

Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov

2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ

Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

Simyacı - Paulo Coelho

Körlük - Jose Saramago

Hayvan Çiftliği - George Orwell

Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos

Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery

Sol Ayağım - Christy Brown

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig

Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck

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