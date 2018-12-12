2018’in en çok satan kitapları

İşte Hepsiburada verilerine göre 2018'in en çok okunanları...

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig Abum Rabum - İskender Pala Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit Huzursuzluk - Zülfü Livaneli Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling Kördüğüm - Ayşe Kulin Başlangıç - Dan Brown 2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Simyacı - Paulo Coelho Körlük - Jose Saramago Hayvan Çiftliği - George Orwell Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery Sol Ayağım - Christy Brown Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck