2018’in en çok satan kitapları

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
Abum Rabum - İskender Pala
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Kırlangıç Çığlığı - Ahmet Ümit
Huzursuzluk - Zülfü Livaneli
Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı
Harry Potter ve Felsefe Taşı - J. K. Rowling
Kördüğüm - Ayşe Kulin
Başlangıç - Dan Brown
2018'İN EN ÇOK SATAN KLASİKLERİ
Beyaz Zambaklar Ülkesinde - Grigoriy Petrov
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
Simyacı - Paulo Coelho
Körlük - Jose Saramago
Hayvan Çiftliği - George Orwell
Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos
Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupery
Sol Ayağım - Christy Brown
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu - Stefan Zweig
Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck