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19 Mayıs kapsamında "Mor ve Ötesi" konseri

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​Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkiye’den “Mor ve Ötesi ” konser verecek.

19 Mayıs kapsamında "Mor ve Ötesi" konseri
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Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre “Atam İzindeyiz” sloganıyla hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, Lefkoşa’daki büyük kortej ve Dereboyu’nda düzenlenecek “Mor ve Ötesi” konseri ile sona erecek.


Yarın  saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı önünden Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji”, tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler ile sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinden katılımla gerçekleşecek.


Kortejin Dereboyu’na ulaşmasının ardından Türkiye’nin müzik gruplarından “Mor ve Ötesi” sahne alacak

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