17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 11 Ekim’de başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilen ve ayrıca Telsim’ in iletişim sponsorluğunu da üstlendiği festival, 2 Ekim akşamı açılış konseri ile başlamış, sanatçılar Elise Kuder (keman), Miray Çakır (keman), Mike Kelley (viola), Sinem Sadrazam (viola) ve Püren Eda Gözer (Çello) sahne aldıkları Açılış Konseri’ nde Schubert, Dohnanyi ve Mozart’ ın oda müziği eserlerini seslendirmişti.
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