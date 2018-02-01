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Merhaba Hoşçakal 7 Şubatta son kez

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Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’nun 2017-2018 dönemi oyunu “Merhaba Hoşçakal”, 7 Şubat akşamı, Lefkoşa’da son kez seyirciyle buluşacak.

Merhaba Hoşçakal 7 Şubatta son kez
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Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’dan, Aralık ayından beri her çarşamba akşamı sahnelediği “Merhaba Hoşçakal” oyunuyla ilgili yapılan açıklamada, Athol Fugard’ın yazdığı “Merhaba Hoşçakal” oyununun bu dönem yoğun ilgiyle karşılandığı belirtilirken, seyircilere teşekkür edildi.
Oyunun Lefkoşa’da Arabahmet Kültürevi’nde son kez sahneleneceği belirtilen açıklamada, gelecek haftadan itibaren turne programı ile ilgili çalışmalara başlanacağı kaydedildi.
Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0533 868 19 89 numaralı telefonun aranabileceği de belirtilirken, oyunda +16 yaş sınırlaması bulunduğu ve bilet fiyatlarının 15 TL olduğu kaydedildi.  

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