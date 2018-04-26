Kıbrıs Town Houses kapılarını açtı

Yenilikçi ve sektöre öncülük eden lider bir kurum olma vizyonu ve 32 yıllık deneyimi ile kişiye özel yaşam alanları yaratan Kıbrıs Developments, Kıbrıs Town Houses projesi ile kültürel değerlere, doğaya ve sanata sahip çıkarak yine büyük bir başarıya imza attı. Blue Way Group bünyesinde, Kıbrıs Developments imzasıyla hayat bulan ‘‘Kıbrıs Town Houses’’ projesinin ev sahipliği yaptığı, Solo, Compact ile akıllı ev sistemlerinin kullanıldığı moOd isimli konut modellerinin merakla beklenen örnek ev lansmanı 21 Nisan Cumartesi günü %1 konseptiyle bütünleşen keyifli bir etkinlik ile gerçekleşti. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizden ilham alınarak, metaforik olarak %1 konsepti ile bütünleştirilen showhouse lansman etkinliği büyük beğeni toplarken, aynı zamanda da kültürel değerlerimize, doğaya ve sanata sahip çıkmayı da teşvik etti.

Sektörün önde gelen yatırımcılarının, çözüm ortaklarının ve seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşen, tüm davetlilerin Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim ve şirketin Finans Direktörü eşi Türkan Özbirim tarafından karşılandığı etkinlik, alışılmış lansman etkinliklerinden farklı olarak, bir Kıbrıs Developments geleneğini sürdürerek sosyal sorumluluk bilinci ile kültüre, doğaya ve sanata destek verdi.

Sözkonusu etkinlik ile Kıbrıs Town Houses’ın kapıları, yasemin ve meyve ağaçlarıyla çevrelenmiş huzur dolu ortamını sunmak, Kıbrıs’ın doğal, kültürel değerlerini ve sanatın hayatımıza kattığı estetiği yaşatmak üzere açıldı.

Büyük merak uyandıran bu etkinlik kapsamında Kıbrıs Town Houses’da bulunan yaşam alanları sosyo-kültürel değerlerimizi hatırlatan 3 perdelik tiyatro oyuna sahne oldu. Üretmekten ve kültürümüzü devam ettirmekten vazgeçmeyen, Kıbrıs kültürünün devamlılığını sağlayacak yapı taşlarından olan bireylerin özel portrelerinin yer aldığı “%1 Sergisi” Kıbrıs Developments’in Instagram sayfasının yanı sıra, etkinlik katılımcıları ile de buluştu.

Sektördeki toplu konut anlayışına yeni bir soluk getiren Kıbrıs Developments’in Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, %1 etkinliğinin anlamını ve Kıbrıs Town Houses’in kültürel değerlerimiz ile bütünleşen yönlerini detaylı bir sunum ile paylaştı.

Harper Özbirim: ‘‘Kıbrıs Town Houses ile tükenen bütün değerlerin karşısında duruyoruz ’’

Etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs Town Houses projesinin, tükenmiş veya tükenmeye yüz tutmuş bütün değerlerimizin karşısında durmayı amaçladıklarını vurgulayan Harper Özbirim şunları söyledi: “İlk olarak tükenen mimari değerlere sahip çıkarak çarpık yapılaşma ve son zamanlarda modern mimari ile birlikte yok olan Akdeniz mimarisinin düzenini Kıbrıs Town Houses’ta Kıbrıs kapısı, avlular, kemerler ve çatılı evlerle birlikte tekrardan yorumlayarak tükenen mimari değerlerin karşısında durduk. İkinci olarak tükenen doğal değerlerin karşısında durabilmek için Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyonu olan BREEAM sertifikasını Kıbrıs’ta alan ilk ve tek yaşam alanı olma ünvanına sahip Kıbrıs Town Houses’ta %50 su tasarrufu, %30 enerji tasarrufu yakalayarak sürdürülebilir yapılar yarattık. Son olarak günümüzde insanların daha az sosyalleşmesi, daha az bir araya gelmesi ile sosyo-kültürel kayıpların yaşandığını gözlemlediğimiz ve bunun karşısında durmayı hedeflediğimiz için Kıbrıs Town Houses projesinde mahalle ve komşuluk kavramlarına ağırlık verdik. Kıbrıs Town Houses’in içinde bir Köy Meydanı yarattık ve bazı ev modellerimizin içersine iç avlular yerleştirdik. Böylelikle mahalle ile komşuluk kavramlarını öne çıkararak insanların eski zamanlardaki gibi biraraya gelerek gerçek ilişkiler kurmasına vesile olmayı amaçladık”.

Özbirim, “Yarına ne bırakıyoruz?” sorusuyla hem düşündürdü, hem de kültürel değerlerimize sahip çıkmayı teşvik etti.

Harper Özbirim, Kıbrıs Town Houses projesinin kaybolan bütün sosyo-kültürel, doğal ve mimari değerlerin karşısında duran, yarına bırakılacak örnek bir konut projesi olduğunu belirtti. Özbirim daha sonra, Kıbrıs’ta kendileri gibi hala birşeyler üretmekten vazgeçmeyen, yarına birşeyler bırakma kaygısı taşıyan insanların olduğunu, bunların içerisinde bayramda pilavuna yapmaktan vazgeçmeyerek bu geleneği sürdüren, Kıbrıs kapısı ve iskemle yapımından vazgeçmeyerek kültürel değerleri yaşatan birçok değerli insanın portrelerinin yer aldığı 20 kişilik Instagram sergisi hakkında da bilgi verdi.

Hedeflerinin; vazgeçmeyen, yaptığı işe tutkuyla bağlı 100 kişiye ulaşarak, bu 100 farklı hikayeyi yarınlara ilham vermesi için kitap haline getirmek olduğunu müjdeleyen Özbirim, ayrıca davete katılanların yanlarında getirdikleri atık piller ile üç tane sandalye heykeli yapacaklarını, bu heykellerin Kıbrıs Town Houses projesinde sergileneceğini belirtti. Heykellerin; metaforik olarak tükenmişliğe karşı durmayı yansıtan %1 konseptini hatırlatarak, Kıbrıs Town Houses projesinin bu tükenişe ayna tuttuğunu, bir yerlerde, birşeylerin tükendiğini ve kendimize yarına ne bırakıyoruz sorusunu sormamız gerektiğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

TÜRKİYE MEDYASINDAN YOĞUN İLGİ

Kıbrıs Town Houses’un lansman etkinliğine Türkiye’nin sektörel medyası da yoğun ilgi gösterdi. Hürriyet Emlak, Hürriyet Projeland, Cumhuriyet Gazetesi ve Dünya İnşaat Dergisi’nden basın mensupları, katıldıkları bu etkinliğin alışılmışın çok dışında olduğunu ve unutulmaya yüz tutmuş değerlere gösterilen hassasiyetlere tanık olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, özel röportajlar yaptıkları Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim’i tebrik ettiler.

KIBRIS TOWN HOUSES’TAN DETAYLAR

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde bulunan Kıbrıs Town Houses, küçük bir kasaba sokaklarında yürüyor hissi uyandıran yürüyüş yolları, yasemin ve meyve ağaçlarıyla çevrelenmiş çardakları, açık çim alanları, jakuzisi, çocuk yüzme havuzları ve iki yetişkin havuzundan oluşan ortak yaşam alanları ile site sakinlerine zengin sosyal aktivite imkanları sağlıyor. Apartman dairesi, yarı müstakil avlulu konut, tek kat engelsiz ve tam müstakil villa olmak üzere 4 farklı modelden oluşan projede tek yatak odalıdan 4 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra iç avlular ve ek olarak her konutun kendi özel bahçesi veya terası yer alıyor. Canlılığıyla ünlü Alsancak plajlarına yürüme mesafesindeki lokasyonu ve iki vadi arasındaki proje arazisi, tüm konutlara güçlü bir dağ ve deniz manzarası sağlıyor. Kıbrıs Town'da yaşamın başlaması ile birlikte site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir Köy Meydanı ve bu alanda bir Köy Kahvesi faaliyete geçecek. Kıbrıs'a özgü yiyeceklerin ve içeceklerin sunulacağı Köy Kahvesi’nde, hem yetişkinler sosyalleşecek, hem de çocuklar sokak oyunları oynayabilecekler. Konutların %70’inin satışının gerçekleştiği Kıbrıs Town Houses’ta 1. etaptan hemen teslim ev satışları da devam ediyor. Halihazırda %80’i tamamlanmış olan Kıbrıs Town Houses’ta anahtar teslimleri ise 2018 yılının Aralık ayında yapılacak.