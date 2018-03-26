Geleceğin fotoğrafçıları meslek avında

Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler Fotoğraf Yarışması’nın online başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018 olarak açıklandı

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) işbirliğiyle 5 yıldır düzenlenen “Çocuk Gözüyle” fotoğraf yarışması, bu yıl “Kıbrıs’ta Meslekler” temasıyla düzenleniyor.

Çocukların gözünden, geleneksel, unutulmuş meslekler ile bugünün ve geleceğin meslekleri fotoğraflara yansıyacak. Çocukların merak, araştırma, görsel algılarını geliştirmeyi amaçlayan yarışmaya son katılım tarihi 4 Mayıs 2018.

Çocuklar İlkokul ve Ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride yarışacaklar. Birincilere Vodafone Smart 7 Cep Telefonu, İkincilere Alcatel Pixi 4 Tablet, Üçüncülere Power Bank hediye edilecek. Yarışmanın Telsim Özel Ödülü ise Samsung Galaxy Camera. Yarışmanın sonuçlarına göre fotoğrafları sergilemeye layık görülen çocuklara FODER tarafından üç haftalık ücretsiz “Temel Fotoğrafçılık eğitimi verilecek.

Yarışmaya bu yıl da online başvuru ile katılım sağlanacak. Başvurular, http://www.kktctelsim.com/kss sayfasından 4 Mayıs 2018 tarihine kadar sürecek. Her katılımcı yarışmaya en az iki en fazla dört eser gönderebilecek. Yarışmaya gönderilecek eserlerin herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Her fotoğrafa 7 (yedi) rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin ismi yazılmalıdır (örnek: 2345617_Marangoz). Ödül töreni ve serginin açılışı 29 Mayıs 2018’te İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşecek.