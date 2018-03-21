CafeDown'da güzel gün

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda hayata geçirilen Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan CafeDown’da 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde özel ve anlamlı birgün yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle CafeDown'u ziyaret etti, engelli gençlerle birlikte oldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğundahayata geçirilen, Gazimağusa’dayer alanCafeDown, Turkcell yetkilileri ve basın mensuplarıyla çok anlamlı bir gün yaşadı.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan ve engelli gençler tarafından işletilen CafeDown'da "Destek Varsa Engel Yok" bilinci yine gündeme taşındı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 21 Mart Down Sendromlular Günü nedeniyle üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla birlikte merkezi ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin tahta oymasıyla yaptıkları çalışmaları görüldü ve başarıları takdir edildi.

Paylaştıkça artan sevinç

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış’ın da aralarında bulunduğu Turkcell ekibinin ziyareti CafeDown’daki öğrencilere büyük mutluluk yaşattı.

21 MartDown Sendromlular Günü nedeniyle öğrencilerle bir araya gelen Turkcell yetkilileri ve basın mensupları sohbet ederek anlamlı paylaşımlarda bulundu. Turkcell’inyeni sevimli karakterleri Emocanlar’ın bez bebekleri öğrencilere hediye olarak dağıtıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde basına bir açıklamada bulundu. Ayhan Barış yaptığı açıklamasındaKuzey Kıbrıs Turkcell olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde dezavantajlı gruplara öncelik tanıdıklarını belirtti. Barış,bu alandaki projelerde 2 temel amaçlarının olduğunu belirtti. Bunlardan birincisinin toplumda farkındalık yaratmak, ikincisinin debu bireylerin topluma kazandırılması için katkı sağlamak olduğunu söyleyenBarış açıklamasına şöyle devam etti: “CafeDown 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ve iki amaca da hizmet eden önemli bir projemiz. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak buradaki öğrencilerin hem hakla biraraya gelmesini sağlamak hem deiletişim becerilerini geliştirmeleri için bir CafeDown oluşturuldu.Buraya gelenleröğrencilerle birarada olmanın keyfini yaşarken buradaki gençlerimiz de satış ve iletişim becerilerini geliştiriyorlar. Bu türprojelere herkesin katkı koymasını bekliyoruz. CafeDown bir kahvenin kırk yıl hatırı var diyebileceğimiz en doğru adrestir. Herkesi CafeDown’a bir kahve içmeye bekliyoruz.”

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Havva Öztenay da Turkcell’in her yıl olduğu gibi bu özel günde deçocukları unutmadığını belirttiği açıklamasında bundan duyduğu mutluluğu dile getirerekTurkcell yetkililerine ve basın mensuplarına teşekkür etti.