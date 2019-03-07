Asil Nadir, 78 yaşında kız babası oluyor

Kıbrıslı Türk Türk iş insanı 77 yaşındaki Asil Nadir'in eşi 35 yaşındaki Nur Nadir, önümüzdeki aylarda doğması beklenen bebeklerinin heyecanını yaşıyor.



Önceki iki evliliğinden 4 erkek çocuğu bulunan Asil Nadir, ilk kez kız çocuğu babası olacak.

Eşinin 1 Mayıs'ta 78 yaşına basacağını ve kızlarının da o tarihte doğmasını beklediklerini söyleyen Nur Nadir, kızlarına 'Asil'in tersi olan 'Lisa' ismini vereceklerini söyledi. Doğacak bebekleri için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Nur Nadir, "Önemli olan çocuğumuzun sağlıklı olması, bu Asil Bey'in ilk kız çocuğu olacak. Kızımızın adı Lisa Nur Nadir olacak. Hem anne hem de babasının adını taşıyacak" dedi.



İNGİLTERE'NİN EN ZENGİNİYDİ

Asil Nadir, 1980'li yıllarda İngiltere'nin en zengin isimlerinden birisiydi. 1990'lı yıllarda İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Polly Peck'in iflas etmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Uzun yıllar KKTC'de yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü Londra'da tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünü işadamı Asil Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edildi. Nadir, daha sonra serbest kaldı ve Ada'ya dönüş yaptı. Ada'ya dönüşünce medya patronluğuna kaldığı yerden devam eden Asil Nadir'in, bir de Geçitkale Havaalanı işletmeciliği bulunuyor. Nadir'in önümüzdeki günlerde Geçitkale Havaalanı ile ilgili bazı projeleri de açıklaması bekleniyor.