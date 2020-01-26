Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi

Kolej Giriş Sınavlarının1. basamağıdün yapılırken, 8 merkezde yapılan sınavlar sırasında öğrenciler sınav salonlarında aileler ise dışarıda heyecan içindeydiler

Kolej Giriş Sınavlarının (KGS), 2019-2020 öğretim yılı 1. basamağı dün gerçekleştirildi.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilen sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan toplam bin 964 öğrencinin katılması beklenirken, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları dün akşam saatlerinde açıklandı.

KGS 2. BASAMAK HAZİRANDA YAPILACAK

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacak. Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na ve oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

AİLELER HEYECAN VE ENDİŞE İÇİNDE ÇOCUKLARINI BEKLEDİ

Dün 8 sınav merkezinde yapılan KGS 1. Basamak sırasında sınava katılan öğrencilerin anne ve babaları sınav merkezleri önünde ve bölgesinde heyecan ve endişe içinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Aileler bu sınavlarla çocuklarının yarıştırılmasına karşı olmalarına rağmen sistemin kendilerini buna zorladığını ifade ettiler.