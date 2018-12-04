Miniklerden büyük sosyal sorumluluk örneği

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi altı çocuk, kendi hayal dünyalarında yaratıp yazdıkları kısa masalları ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığında topladı

İlkokul 4. Sınıf öğrencisi altı çocuğun bir araya gelip yazarak ve çizerek oluşturdukları ‘Tatlı Masallar’ adı verilen hikaye kitapçığı satışa sunuldu.

Havva Ece Hacıoğluları, Sim Aliusta, Almira Berberoğlu, Hevin Topal, Ela Bayram ve Bahire Asoğlu isimli 4. Sınıf öğrencilerinin bir araya gelerek kendi hayal dünyalarında yarattıkları ve içlerinden geldiği gibi yazdıkları kısa masallar içeren ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığı KTAMS’ın sponsorluğunda basılarak Deniz Plaza’nın Lefkoşa’daki merkez şubesinde satışa sunuldu.

Gelirinin Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanacağı ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığı 5 TL’den satılıyor.

Minik öğrencilerin büyük bir cesaret göstererek ve önemli bir sosyal sorumluluk olayını gerçekleştirmek amacıyla basılan masal kitapçığı beğeniyle okunuyor.