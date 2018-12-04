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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Miniklerden büyük sosyal sorumluluk örneği

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İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi altı çocuk, kendi hayal dünyalarında yaratıp yazdıkları kısa masalları ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığında topladı

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Miniklerden büyük sosyal sorumluluk örneği
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İlkokul 4. Sınıf öğrencisi altı çocuğun bir araya gelip yazarak ve çizerek oluşturdukları ‘Tatlı Masallar’ adı verilen hikaye kitapçığı satışa sunuldu.

Havva Ece Hacıoğluları, Sim Aliusta, Almira Berberoğlu, Hevin Topal, Ela Bayram ve Bahire Asoğlu isimli 4. Sınıf öğrencilerinin bir araya gelerek kendi hayal dünyalarında yarattıkları ve içlerinden geldiği gibi yazdıkları kısa masallar içeren  ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığı KTAMS’ın sponsorluğunda basılarak Deniz Plaza’nın Lefkoşa’daki merkez şubesinde satışa sunuldu.

Gelirinin Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışlanacağı ‘Tatlı Masallar’ isimli hikaye kitapçığı 5 TL’den satılıyor.

Minik öğrencilerin büyük bir cesaret göstererek ve önemli bir sosyal sorumluluk olayını gerçekleştirmek amacıyla basılan masal kitapçığı beğeniyle okunuyor.

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