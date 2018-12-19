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Mağusa'da öğrencilerdeki uyuz hastalığı yayılıyor

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Mağusa'da öğrencilerdeki uyuz hastalığı yayılıyor
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Gazimağusa bölgesindeki ŞHT. Hüseyin Akil İlkokulu, Alasya İlkokulu ve Alasya Vakıf Anaokulu'nda 13 çocukta görülen uyuz hastalığı 17'ye yükseldi.

Daha önce okul da bulunan ağaçlardan bulaştığı sanılan bu hastalığın yapılan araştırmalar sonucu ağaçlardan olmadığı çocukların bu hastalığı evlerinden kapmış olabilecekleri gözlemlendi.

Salgın hastalıklar sınıfından olan uyuz hastalığı ile ilgili okul müdürü bugün MHA Haber'e yaptığı açıklamada yarın okula gelecek olan uzman eşliğinde tüm velileri yarın sabah 08.30'da okulda toplantıya çağırdı. (MHA)

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