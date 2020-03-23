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İlkokul öğretmeninden KKTC öğrencilerine yönelik ders videoları

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İlkokul öğretmeninden KKTC öğrencilerine yönelik ders videoları

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 haftadır eğitime ara verilmesi nedeniyle birçok ilkokul öğrencisinin velililerinin çaresizlik içinde ne yapılabilir düşüncelerine adeta kulak veren Mehmetçikli bir öğretmenimiz olan Akın Çelebi ilkokul öğrencilerine yönelik hazırladığı videoları youtube kanalı üzerinden paylaşıyor.

Gazimağusa’da Polatpaşa İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Akın Çelebi, hazırladığı ders konuları ile ilgili videolarını youtube kanalında paylaşıyor.

KKTC eğitim sistemine uygun ders videolarını youtube.com adresine girerek Akın Çelebi yazıp takip edebilirsiniz.

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