Yer Çekimine Adeta Meydan Okuyan Dünyadaki 7 Bölge

Dünya üzerinde, ağaçların, evlerin, insanların durabilmesi yer çekimi sayesinde gerçekleşiyor. Peki yer çekimi olmayan yerlerde neler oluyor?

Isaac Newton’un yere düşen bir elma sayesinde keşfettiği yer çekimi yasası, geoit olan dünyanın üzerinde nasıl evrene savulmadan durabildiğimizi açıklıyor. Ancak dünyada, yer çekiminin olmadığı bazı noktalar bulunuyor. Bu noktalarda diğer yerlerin aksine, sular aşağıya doğru akmıyor, arabalar kendiliğinden yokuş yukarı çıkabiliyor ve ayaklarınız yerden kesilebiliyor. İşte dünyada yer çekiminin olmadığı 7 yer;

1. Ters Akan Şelale / Mallerstang Edge – İngiltere

İngiltere’de Mallerstang Edge bölgesinde bulunan yaklaşık 78 metre yüksekliğindeki şelale ters yönde akıyor. Nedeni ise şiddetli rüzgâr. Rüzgâr öyle güçlü ki, aşağıya inen suyu yukarı doğru itiyor ve ortaya bu eşsiz görüntü çıkıyor. Asıl soru ise şu; bu inanılmaz güçlü rüzgar nereden geliyor?

2. Gizemler Evi / Oregon – ABD

Yerli Amerikalıların büyülü olduğuna inandıkları ve ‘Yasak Toprak’ olarak adlandırdıkları bu gizemli yer, Oregon Vortex yakınlarında bir ormanda inşa edilen küçük bir kulübe. Yerliler burada, her şeyi kontrol eden küresel bir güç olduğuna ve bunun insanların gerçeklik algısını etkilediğine inanıyor. Kulübede tutunmadan yürümek ise neredeyse imkansız. Odanın içindeyse, hiçbir yere yaslanmadığı halde dik olarak duran bir süpürge bulunuyor. Son derece ürkütücü olan bu yerin sırrı bilinmiyor.

3. Alagöz Dağı / Ermenistan

Türkiye – Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağı, fizik kurallarına karşı geliyor. Burada motoru durdurulan arabalar, kendi kendine yukarı doğru ilerliyor, yokuş çıkıyor. İnsanları şaşkına çeviren bu görüntü nedeniyle binlerce turist her yıl dağı ziyaret ediyor. Ayrıca bölgenin yakınlarında yukarıya doğru akan bir nehir de bulunuyor. Bölgede yaşayan insanlar da, yokuş çıkmanın, yokuş inmekten daha kolay olduğunu söylüyor

4. Hoover Barajı / Nevada – ABD

221 metre yüksekliğinde olan bu barajdan aşağıya su döktüğünüzde, su aşağıya doğru akmıyor aksine yukarı doğru çıkıyor. Yer çekimi yasalarına meydan okuyan bu barajda attığınız nesneler de aşağıya düşmeyip, havada asılı kalıyor. Bu muazzam olayların nedeni ise; basınçtan dolayı oluşan hava akımı.

5. Gizemli Yol / Güney Kore

Tıpkı Alagöz Dağı’na olduğu gibi Jeju Adası’ndaki bu yolda da, boş şişeler yokuş aşağı değil, yukarı hareket ediyor. Yer çekimine karşı gelen bu yol sayesinde Jeju Adası, turizm merkezi haline geldi. Her yıl binlerce turisti ağırlayan adayı ziyaret edenler, bu yola gelip boş şişelerini yokuş yukarı yuvarlıyorlar.

6. Altın Kaya / Myanmar

Myanmar ya da Burma olarak bilinen bu Güneydoğu Asya ülkesinin her yeri altın kaplamalı tapınaklarla dolu. Her an düşecekmiş gibi duran bu altınla kaplanmış kaya ise, tam olarak 2 bin 500 yıldır aynı şekilde duruyor. Yerli halkın inanışına göre kaya, Buddha’nın saçları tarafından tutuluyor. Yine inanışa göre kayayı sadece bir kadın yerinden oynatabileceği için kadınların kayaya dokunmasına kesinlikle izin verilmiyor.

7. Davasko Kayası / Arjantin

Binlerce yıl boyunca bir kaya yığınının ucunda asılı halde duran ve ağırlığı 300 tondan fazla olan Davasko Kayası, 25 Şubat 1912 yılında yer çekimine yenik düştü. Aradan geçen 95 yıldan sonra ise, Davasko Kayası’nın yerine plastik bir kopyası konuldu. 9 ton ağırlığında olan kopya, büyük bir kaya parçasına sabitlenmiş olarak duruyor.