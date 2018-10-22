Ünlülerin birbirinden ilginç ve talihsiz ölüm hikayeleri

Ünlü isimlerin ölümü büyük bir üzüntü yaratmakla birlikte büyük bir merak da uyandırıyor. Bu zamana kadar kanlı, şiddetli, gizemli ve tuhaf birçok ölümün gerçekleştiğine şahit olduk. Biz de sizler için daha önce duymadığınız, “ölünür de böyle de ölünmez ki” diyeceğiniz bir liste hazırladık.

1. Harry Houdini



Harry Houdini, Macar asıllı Amerikalı, kilitli sandıktan kurtulma numarasıyla ünlü, çok yetenekli bir illüzyonist. 22 Ekim 1926’da konferans vermesinin ardından üniversiteden J Gordon isimli genç bir boksör, Houdini’nin mide kaslarının çok güçlü olduğunu duyduğunu ve onu yumruklamayı denemek istediğini söyledi. Houdini isteğini kabul etti ancak boksörün yumruklarının ardından birden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

2. Grigori Rasputin



Doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddia edilen Rus mistik Rasputin’e sarayda verilen bir ziyafette suikast planı yapılarak pastasına ve kadehine siyanürün tozlaşmış hali kondu. Pastaları yemesine rağmen ölmeyince silahla vuruldu. Bu sefer öldüğü zannedilen Rasputin ayağa kalkıp koşmaya başladığı esnada tekrar vuruldu ve karların üzerine düştü. Buzlu bir nehire atılan Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulundu. Otopsi raporu yapılan Rasputin kurşunlardan değil, ciğerine dolan sudan yani boğularak ölmüştür.

3. Sir Francis Bacon

İngiliz filozof, devlet adamı, avukat, bilim insanı ve yazar. Bacon’ın ölümü bilim uğruna oldu. Soğuğun çürümeyi önleyip önlemediğini görebilmek için tavuk ölüsünü karla doldurarak yaptığı deney esnasında soğuk algınlığına yakalanıp zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

4. Tennessee Williams

Tennessee Williams takma adıyla bilinen gerçek adı Thomas Lanier Williams, 20. yüzyılın en seçkin oyun yazarlarından biriydi. Her gün kullandığı göz damlası şişesi kapağını boğazına kaçırdı, alkol ve uyuşturucuların da bu ölümde payı olduğu polis raporlarında yer alıyor.

5. William Henry Harrison

1841 yılında ABD başkanı seçildi ancak başkanlığı 31 gün sürdü. En kısa süreli Amerikan başkanı olan Harrison’ın ölüm sebebi zatürre. Başkanlığa seçilişinin ardından soğuk bir havada yaptığı uzun süreli göreve başlama konuşması nedeniyle zatürre oldu 31 gün sonra öldü.

6. Gogol

Nikolay Vasilyeviç Gogol, Ukrayna asıllı Rus, roman ve oyun yazarıdır. Ölü Canlar eseriyle Edebiyat tarihine adını kazımıştır. 1852 yılında Ölü Canlar romanı’nın ikinci bölümünün el yazmalarını yakıp imha ettikten sonra pişman olmasının ardından 9 gün boyunca hiçbir şey yiyip içmeyen Gogol, 9. günün sonunda 43 yaşında Moskova’da öldü.

7. Sonny Bono

Sonny Bono & Eşi Cher, 1968



Ünlü şarkıcı, albüm yapımcısı, şarkıcı, aktör ve politikacı Bono, kayak yaparken ağaca çarparak öldü.

8. Jon-Erik Hexum

Amerikalı oyuncu Hexum, 1984 yılında 27 yaşındayken öldü. “Cover” adlı dizideki rolünde kullanacağı silah için heyecanlı olan Hexum, sette çekime ara verildiğinde, tabancayla uğraşmaya başladı. Tabancayı alıp şakağına dayadı, silah boştu ama geri tepti ve kafatasında kırıklar meydana geldi. Beyninde hasarlar oluşan aktör maalesef kurtarılamadı.

9. Brandon Lee

Brandon Lee, babası ünlü Kung Fu ustası Bruce Lee gibi erken yaşta hayatını kaybetti. Çin kökenli Amerikalı aktör Lee, The Crow filminin çekimlerinin bitmesine çok kısa bir süre kala çekimler sırasında yanlışlıkla doldurulmuş bir silah ile vurularak hayatını kaybetti. Ayrıca ölmeseydi, 2 hafta sonra evlenecekti.

10. Tycho Brahe

Danimarkalı simyacı, matematikçi astronom ve astrolog, 55 yaşındayken kralın katıldığı bir ziyafette öldü. Kraldan önce sofrayı terk etmeyi ayıp olarak gördüğü için uzun süre tuvalete gidememiş ve gelişen böbrek iltihabı sonucunda 11 gün içerisinde hayatını kaybetmiştir.

11. III. Felipe

1600’lü yılların İspanya kralı, ateş karşısında çok uzun süre oturduktan sonra vücut ısısının çok yükselmesiyle hayata veda etti.