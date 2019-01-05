Türk hamam gelenekleri

Türkler için hamamlar her zaman, sadece temizlenme yeri değil, arınma, yenilenme ve sefa yeriydi. En varlıklı Osmanlı kadınlar bile, evlerinde kendilerine özel hamamları olsa da haftada bir kez umumi hamamlara giderdi.

Çünkü kapalı kapılar ardında hayat yaşayan kadınlar için sosyalleşme, birbirlerinden haberdar olma, eğlenme yeriydi hamamlar. Bu yüzden hamama gitmek için sebep çoktu.

Evlenecek kızlar için gelin hamamı, loğusa kadınlara kırk hamamı, adak hamamı, şirket hamamı ve daha niceleri... Kadınlar hısım akraba toplanıp, gruplar halinde her hafta hamama giderlerdi. Hamama hazırlık, tam bir ritüeldi. Evde özenle hazırlanmış köfteler, börekler, çörekler, yanlarında iç ferahlatıcı karpuz ve üzüm…

Yüzyıllarca sultanların, padişahların uzandığı mermerlere uzanıp, onlarla aynı kubbelerden süzülen ışığı seyretmek, tarihi iliklerine kadar hissetmenin en güzel yoludur. İşte Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan hamam geçmişiyle Türkiye'nin en iyi hamamları...

Çinili Hamam: İstanbul Üsküdar’da bulunan hamam, 1640 yılında Kösem Sultan tarafından yaptırılmış. Çinili Camii’nin çinileri zamanında hırsızlar tarafından çalınmış. Şu an ismini aldığı çinileri olmasa da işletmeciler hamamı, mavi taşlarla restore ederek orijinal halini yakalamışlar. Bunun dışında inşasından bu yana çok fazla değişiklik yapılmayan bu hamam, dizi yapımcıları ve fotoğrafçıların çekim için tercih ettiği mekanlardan biri. Geniş bir alana sahip olan Çinili Hamam, yüksek kubbeleri sayesinde ferah bir atmosfere sahip. Köpük masajı, kese ve sadece kadınlar için yağlı masaj hizmeti sunuluyor. Tarihi yapısı ile kına ve gelin hamamı da yapılabilen hamamın kadınlar bölümü 08.00-19.30 saatleri arasında, erkekler bölümüyse 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Haftanın tüm günleri açık ve otoparkı var.

Cağaloğlu Hamamı: New York Times tarafından “Ölmeden önce görmeniz gereken bin yer” listesinde yer alan bir hamam burası. Guardian tarafından da “Dünyanın en iyi beş hamamı” listesinde birinci olmuş. Sultan I. Mahmud tarafından 1741 yılında yaptırılan hamam, Sultanahmet’i Cağaloğlu’na bağlayan Yerebatan Caddesi üzerinde yer alıyor. Engelli ziyaretçilere de hizmet veren hamamın berberi, lokantası, kafesi ve barı bile var.

Büyük bir kubbeyle örtülü soyunmalıktan, küçük bir kubbe ve yedi tonozla örtülü soğukluğa geçiliyor. Sıcaklık da sekiz mermer sütunu bağlayan kemerlere oturan büyük bir kubbe ile örtülü. Ortada kocaman bir göbek taşı ve köşelerde de kubbeli halvet odaları bulunuyor. Hollywood’da da oldukça popüler olan Cağaloğlu Hamamı, Kate Moss, Cameron Diaz, Harrison Ford gibi dünya starlarını da ağırlamış. Haftanın her günü 08.00‘de açılan hamamın kadınlar bölümü 20.00‘de, erkekler bölümü ise 22.00‘de kapanıyor.

Kervansaray Termal Bursa: Geçmişi Roma dönemine dayanan bu hamam, Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 1389’da restore edilmiş. Bursa’nın Çekirge Meydanı‘ndaki Eski Kaplıca bölgesinde bulunan yapı, daha sonra otele dönüştürülmüş. Toplam 211 odadan oluşan otelin restoranı, kafesi, barı, spor salonu ve iki adet termal havuzu bulunuyor.

Sokullu Hamamı: Bir Mimar Sinan eseri olan hamam, 16’ncı yüzyılda Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa tarafından Edirne’de yaptırılmış. Hamam, kadınlar ve erkekler bölümlerinin girişleri birbirinden ayrı olacak biçimde tasarlanmış. Erkekler kısmında sıcaklık merkezî bir kubbenin etrafında bulunan dört eyvandan oluşuyor.

Sekiz Direkli Hamam: Trabzon Pazarkapı Mahallesi’nde bulunan hamam, tam olarak bilinmemekle birlikte Selçuklular tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Sekiz sütun üzerine yerleştirilmiş sekizgen biçiminde kubbesi bulunan bu hamam, 1987’de Trabzon Belediyesi tarafından onarılıp tekrar faaliyete geçirilmiş. İki katlı soğukluk kısmında dinlenme odaları var. Toplamda 35 kişiye hizmet verebilen hamam, haftanın her günü 06.30-23.00 saatleri arasında açık fakat kadınlar sadece perşembe günleri 08.00-17.00 arasında yararlanabiliyor.