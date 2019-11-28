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Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri

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Tıp dünyasının pek bilinmeyen bazı şaşırtıcı gerçekleri bir almanakta toplandı. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, Irving Wallace, David Wallechinsky ve Amy Wallace tarafından kaleme alınan almanakta, tıbbi bir takım garip gerçekler okuyucuyla buluştu.

Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri

  İşte bunlardan bazıları şöyle.. 

İnsan açlıktan önce uykusuzluktan ölüyor. 

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İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometre 

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İnsanın kromozom sayısı 46, bezelyeninki 14 ve tatlı su istakozu da denilen kerevitinki ise 200.

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Her insan yaşamı boyunca 22 kilogram deri kaybediyor. 

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Her 20 kişiden birinin ve çoğunlukla da erkeklerin kaburga sayısı 1 fazla. 

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İnsanın DNA’sıyla şempazelerinki arasındaki benzerlik yüzde 98,4, salyangozunkiyle benzerliği ise yüzde 70 

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İnsanın saç teli sayısı yaklaşık 100 bin.

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Her bin bebekten biri tek dişle doğuyor. 

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Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor.

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Parmaklar ortalama bir hayat boyunca yaklaşık 25 milyon kez kıvrılıp açılıyor.

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Ceninler rock müziğine ve yüksek sese tekme atarak tepki gösteriyor.

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300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206’ya düşüyor.

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Sağlıklı bir insanın tırnağının tam olarak gelişmesi 4-6 ay sürüyor.

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Diş minesi insan vücudundaki en sert madde.

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