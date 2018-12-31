Renklerin Psikolojisi:

Her renk, hem duygusal hem de psikolojik tepkilerle bağlantılıdır. O yüzden renklerin psikolojimiz üzerindeki etkisini ve anlamını bilmek, renkleri kullanırken çok önemlidir. Mesela bir restoran açacaksanız mavi renkten uzak durmak isteyebilirsiniz, çünkü iştah açmak yerine daha sakinleştirici ve huzur verici bir etkisi vardır. Parlak sarı bir odanın yaratıcılığı teşvik edebileceğini veya turuncunun iştah açıcı bir etki yaratabileceğini biliyor muydunuz? Gelin hep birlikte renklerin anlamlarını keşfedelim ve amaçlarımıza en uygun rengi bulalım!

1. Yeşil



Yeşil, tazeliği, dengeyi, pozitifliği, zenginliği, sakinliği, doğallığı ve üretkenliği temsil eder. Eğer bir marka oluşturmak istiyorsanız, yeşili kullanmanız doğa dostu olduğunuzu gösterebilir. Ya da kitap okurken veya ders çalışırken yeşil kalem kullanarak çalışmanızı kolaylaştırabilirsiniz, soruların ve sıralamaların (birinci, ikinci, vs.) ve bağlaçların altını çizmek işinizi kolaylaştırabilir. Bu kadar pozitif anlamının yanında, yeşil, negatif olarak da kıskançlığı ve suçluluğu da temsil eder.

2. Mavi



Mavi, güvenirliği, sadakati, sakinliği, uyumu, huzuru, sevgiyi ve zekayı temsil eder. Finansal kurumlar, sosyal ağlar, kurumsal endüstriler ve güzellik salonları tarafından kullanılabilir. Kitap okurken ilginizi çeken alıntıların ve bir başkasıyla paylaşmak istediğiniz sözlerin altını çizebilirsiniz. Soğuk bir renk olması, insanlarda korku duygusu uyandırması ve maskülenlikle bağdaştırılmış olması mavinin negatif yönleri.

3. Mor



Mor, yaratıcılığı, asilliği, duygusallığı, iştihamlılığı, azimliliği ve bereketi temsil eder. İnsanlara sakinliği ve sanatkârlığı çağrıştırdığı için lüks markalar tarafından, en çok tercih edilen, koyu renklerden biridir. Bazen bir odanın modunu değiştirmek için mor aksesuarlardan yardım alabilirsiniz. Mesela mor kırlentler, odanıza daha enerjik bir hava katar. Daha gizemli ve karamsar bir renk olması da insanlarda güvensizlik uyandıracağından dolayı mor renginin negatif yönü diyebiliriz.

4. Sarı



Parlak ve enerjik! Sarı, sıcaklığı, pozitifliği, neşeyi, enerjiyi ve mutluluğu temsil eder. İnsanları heyecanlandırır ve mutlu eder. Restoranlar tarafından çokça tercih edilir, çünkü iştah açar. Sarı gibi açık bir renk kullanarak evinizi ya da odanızı daha büyük gösterebilirsiniz! Sarı aynı zamanda sorumsuzluğu ve dengesizliği de temsil eder.

5. Turuncu



Turuncunun daha arkadaş canlısı bir tutumu vardır. Zaten arkadaşlığı, başarıyı ve güveni temsil eder. İnsanların üzerinde baskı kurmadan, abartmadan, güzel bir enerji yaymak için kullanılır. Kitap okurken örneklerin altını çizmeniz, akılda kalıcılığı artırır. Turuncunun daha açık renklerini evde kullanmak daha sakin, huzurlu ve samimi bir ev ortamı elde etmenize yardımcı olur.

6. Kırmızı



Dikkat çekici ve iştah açıcı bir renk. Güçlü ve enerjik. Sevginin, hatta aşkın, tutkunun temsilcisidir kırmızı. Çok güçlü bir renk olduğu için markalar tarafından minimal olarak kullanılır. Kırmızının farklı renkleriyle evinize birden çok hava katabilirsiniz. Kızgınlığın ve tehlikenin rengi olması negatif etkileri arasında.

7. Pembe



Daha feminen, yumuşak ve narin bir renk olarak görülür. Ama aslında pembenin parlak tonları modern bir görünüm elde etmek için birebir. Sağlığın, mutluluğun, tatlılığın ve şefkatin temsilcisidir pembe. Toyluğu ve güçsüzlüğü temsil etmesi pembenin negatif yönü diyebiliriz.

8. Gri



Sadeliğin, şıklığın, sakinliğin ve tarafsızlığın rengidir gri. Modern teknoloji şirketleri tarafından genellikle kullanılır. Tasarımcılar griyi kullanmayı severler, çünkü diğer renklerin daha güzel görünmesine yardımcı olur. Daha kasvetli bir havası olması, grinin insanlar üzerindeki negatif etkileri arasında.

9. Siyah



Gücün, zarafetin, resmiyetin ve otoritenin rengidir siyah. Genellikle moda sektörü ve de lüks markalar tarafından tercih edilir. Gizemin ve kötülüğün rengi olarak görülmesi siyahın negatif yönleridir.