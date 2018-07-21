Kolay kolay bulamayacağınız 10 ilginç meyve

Türkiye, coğrafi konumu itibari ile her bölgesinde ayrı iklim ve bitki örtüsüne sahip nadir ülkeler arasında yer alıyor.

Her bölgede farklı olan bu iklim ve bitki örtüsünden dolayı, çeşit çeşit bitkiler, çiçekler, meyveler ve sebzeler yetiştirmek mümkün oluyor. Ülkemiz her ne kadar bu özelliklere sahip olsa da çok özel iklimlerde yetişen bazı meyve türlerine ev sahipliği yapamıyor. Dünya üzerindeki çoğu ülkede yetişmeyen meyve türlerinden bahsediyoruz. Öyle meyveler var ki dünyada yalnızca bir bölgede yetişiyor. Ve bu özellikleri meyveyi oldukça ilginç kılabiliyor.

1. Rambutan

Yaratık görünümlü bu meyve, dünyada yalnızca tropikal iklime sahip bölgelerde yetişiyor. Oldukça tatlı ve lezzetli olan Rambutan, dış kabuğu kızardığında yemeye hazır hale geliyor.

2. Goya (Bitter Melon)

Bitter Melon salatalığa benzerliği ile dikkat çeken bir meyve olup, üzüm gibi bir asma üzerinde yetişir. Genellikle olgunlaşmadan hemen önce toplanır ve taze ya da pişirilerek tüketilir.

3. Durian

Eskimiş çorabı andıran kokusuyla, dünyanın en çok kokan meyvesi olarak bilinen Durian, 3 kilograma kadar büyüyebiliyor. Meyvenin dış kabuğundaki boynuzu andıran küçük çıkıntılar ilk bakışta dikkat çekiyor. Damak tadınıza göre bu meyvenin hastası olmanız ya da tenezzül etmemeniz mümkün.

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4. Akebi

Akebi'nin kelime anlamı "mavinin nadir görülen bir tonu"dur. Kabuğu bezelyeninkiyle aynı şekilde açılan ve ekşi bir tadı olan Akebi'nin iç kısmı tüketiliyor. İçindeki etli kısım ve tohumlarının birbirinden ayrılması çok zor olduğundan birlikte yeniyor. Sonbaharda hasadı yapılan Akebi, Kuzey Japonya'da yetişiyor. Dolayısıyla Akebi'nin tadına bakma şansınız çok da yüksek değil.

5. Buda'nın Eli Meyvesi

Buda'nın Eli Limonu veya Parmaklı Ağaç Kavunu olarak da bilinen sarı renkli bu garip meyve, hoş kokusu ile dikkat çekiyor ve Asya'da yetişiyor. Buda'nın Eli rendelenmiş olarak salatalarda kullanılabilirken, balık tabağında limon olarak da kullanılabiliyor.

6. Mangostan

Tenis topundan hafif küçük olan Mangostan, bir tropikal iklim meyvesi. Mor renkli dış kabuğunun içinde yenebilir beyaz kısmı vardır. Mangostan, Xango adı verilen sağlığa yararlı içecek sayesinde popüler hale gelmiştir.

7. Pitaya

Dikkat çekici pembe bir renge sahip olan Pitaya'nın çiçekleri kivi ile armut çiçeklerinin kesişimi gibi görünüyor. Yüksek antioksidan ve lipozom içeren Pitaya, aynı zamanda lif açısından da zengin bir meyvedir.

8. Yılan Meyvesi

Yılan meyvesi dış görünümünden dolayı bu ismi almıştır. Meyve, palmiye ağacının bir türünde salkım şeklinde yetişir. Elmayı andıran tatlı ve hafif asidik bir lezzeti vardır. Taze şekilde ya da tatlı hamur işlerinin içine katılarak yenebilir. Malezya ormanlarında yetişen Yılan Meyvesi, aynı ormanda yaşayan maymunların favori besinidir. Yılan Meyvesi'nin en ilgi çekici özelliği ise %13,5 alkol oranına sahip olmasıdır. Bu oran üzüm şarabında %13′tür. Bu durumda meyveyi yiyen maymunların ne hale geldiğini tahmin etmek pek de zor değil.

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9. Hint İnciri

Pembe ya da sarı renkli olabilen Hint İnciri, bir kaktüsün üstünde yetiştiği için kaktüs meyvesi olarak da bilinir. Şeker, jöle ve votka yapımında kullanılan Hint İnciri'nin suyu da içilebiliyor.

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10. Yıldız Elması

5-10 cm çapındaki Yıldız Elması, mor ya da soluk yeşil renklerinde olabiliyor. Meyvenin bu isimde olmasının sebebi, kesildiğinde ortaya çıkan iç kısmının yıldız şeklinde olmasıdır. İçerdiği %33′lük toksisite oranı nedeniyle dış kabuğu tüketilmemektedir.