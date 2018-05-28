İşte uçakların sırları

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? Örneğin hosteslerin daha az iş çıksın diye yemek dağıtmak için geceyi beklediğini kaçımız biliyor? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o sırlar.

* Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

* İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Söz gelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

* Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

* Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

* Kimse yastık ve battaniyeleri yıkamıyor.

* Devasa yolcu uçaklarında okyanus üzerinde seyrederken uçağın bir başka bölümünde bomba tehdidi olduğunda büyük olasılıkla bundan haberiniz dahi olmayacak.

* Koridordaki ışık acil durumlarda dışarı çıkmaya yardım etmektedir.

* Uçuş görevlileri, yolcular uçuş sırasında internet için ödeme yaparken telefonlarını kullanıyorlar.

* Eğer bavulunda herhangi bir şey titrerse sorguya alınırsın.

* Hostesler yemek servisi için geceyi beklemeyi tercih edebilir. Böylece hem daha fazla insanın uyuduğu saatlere gelinir ve bu sayede iş yükü daha azdır.

* Acil durum kapılarından yolcular çıkmadan uçuş görevlileri çıkamaz.

* Bazı havayolu çalışanlarına uçak kalkana kadar ödeme yapılmıyor. Kalkış yaparken ne kadar başarılı olduklarına bağlı ödeme alıyorlar.

* Aslında oksijen maskeleri sadece 15-20 dakikalık ihtiyacı karşılayabiliyor.

* Uçağın içerisinde kanatlarda kaç tane vidanın eksik olabileceği ile ilgili bir kılavuz bulunmakta.

* Genellikle yolcular acil durum can yeleklerini uçaktan çalıyorlar. (Yani oturduğunuz koltuğun altında bir can yeleği olmayabilir)