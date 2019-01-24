İşte seri katillerin mahkemedeki son sözleri

Orhan Aksoy:

"Yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Hatırlamıyorum."

5 kişiyi naylon iple boğarak öldüren, cesetlerini de kolilere yerleştirip değişik yerlere atan Orhan Aksoy, bu nedenle kamuoyunda "Kolici Katil" olarak tanındı.

Ted Bundy:

"Bir insanın ölüm ve yaşamına karar verebilme gücünden daha büyük ne olabilir ki?.."

35'ten fazla kadını katleden caniye göre iyi bir cinsel ilişki için yapılması gereken şey, çekici bir kadını kelepçeleyerek öldürene kadar kanını akıtmaktı.

Peter Sutcliffe:

"Ben sadece sokakları temizliyordum."

1975'ten itibaren 5 sene boyunca 17 kadını katleden İngiliz katile medya 'Yorkshire'lı Karındeşen' lakabını takmıştı.

Aileen Wuornos:

"Ben masumum. Umarım size de tecavüz ederler b.k çuvalları!"

7 kişiyi öldürdüğü iddia edilse de, iki kişinin cesedi bulunamamış ve 5 kişiyi öldürmekten yargılanmıştır.

David Berkowitz:

"Onları incitmek istemedim. Onları sadece öldürmek istedim. "

13 ay boyunca New York''u dehşete düşüren dengesiz katil. sekiz kişiyi öldürmüş pek cok kişiyide yaralamış Berkowitz''in akli dengesinin yerinde olduguna karar verildi ve 365 yil hapse mahkum oldu

Jeffrey Dahmer:

"Zamanımı gerçekten boşa harcadım."

Birlikte olduğu çoğu Asya ve Afrika kökenli 17 genç oğlanı pişirip yiyen seri katil...

Andrey Çikatilo:

"Ben doğanın bir hatasıyım, deli bir hayvanım.”

Avrupa'dan cikan en dehset verici seri katillerden birisi. 53 kisiyi öldürmekten ve sayisiz cinsel taciz olayindan aldigi idam cezasiyla, ensesine kursun sikilarak infaz edilir.

Charles Manson:

''Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız Tanrı'yı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız kendinizi görürsünüz... "

Aralarinda yönetmen Polanskinin hamile esininde bulundugu 8 kisiyi olduren seri katil.

DR. Henry Howard Holmes:

Ben içimdeki kötülükle doğdum. Katil olduğum gerçeğinin önüne geçemiyordum; tıpkı bir ozanın ilhamını bastıramayıp şarkı söylemesi gibi... Dünyaya gözlerimi açtığım yatağın yanında şeytan benim arkadaşım olarak beklemekteydi ve o günden beri benimle beraber.”

200'ün Üzerinde İnsanı Öldürdüğü Tahmin Edilen Amerika'nın İlk Seri Katili

Ed Gein:

"Bana doğru gelen güzel bir kız görünce iki şey düşünürüm. Bir yanım onunla çıkmak, ona gerçekten iyi ve hoş davranmayı ister. Öteki yanım mızrağın ucuna geçirilmiş kafasının nasıl görüneceğini anlatır bana.”

1907 yılı doğumlu en az 15 kişinin ölümünden sorumlu amerikalı seri katil.

John Wayne Gacy:

"Disneyland'da görüşürüz."

Kurbanlarını çocuklardan seçtiği için ABD'nin en çok nefret ettiği eşcinsel seri katil. En az otuzüç erkek çocugun katili

Carl Panzram:

"Keşke tüm insanlığın tek bir boynu olsaydı ve o da benim elimde olsaydı."

21 cinayet ve sayısız ağır suç işledi. dünya turuna çıktıktan sonra döndüğü ABD'de hırsızlık suçundan tutuklanan ve cezaevinde de bir kişiyi öldüren Panzram, 5 eylül 1930'de idam edildi.