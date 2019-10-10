İnsan Vücudunun Ne Kadar Özel Olduğunu Kanıtlayan 12 İlginç Bilgi

İnsan vücudunun henüz açıklanamayan birçok sırrı var. ancak açıklanmış olanlar da şaşırmamız için yeterli. Bakalım hangi bilgi sizi daha çok şaşırtacak?

Günümüzde hala açıklaması bulunamayan birçok sır bulunuyor. Bunlardan bazıları da insan vücuduyla alakalı olan sırlar. Neyse ki modern tıp dünyası, insan vücudu hakkında bazı gerçekleri saptadı ve bunları gözler önüne serdi. Kadın ve erkeklerin parmak izlerindeki farklılık, vücudumuzda birçok sivrisineğin beslenmesine yetecek kadar kan olması, elleri birleştirme şekillerinin karakter hakkında bilgi vermesi gibi birçok bilgiye bu yazımızda ulaşabilirsiniz. İşte insan vücudunun gerçekten özel olduğunu kanıtlayan bilgiler!

1. İnsanlar tuvalete gitmek zorunda kaldıklarında daha inandırıcı yalanlar söyler



İnsanlar, tuvalete gitmek için sıkıştıkları anlarda olaylara daha fazla konsantre olurlar ve daha inandırıcı, mantıklı yalanlar söyler. Ayrıca yalanlarını belli edecek ekstra hareketlerden de kaçınırlar. Bunlar da onları daha ikna edici kılar.

2. Karaciğerinizin 500’den fazla işlevi var



Karaciğer, vücudumuzun en aktif ve karmaşık yapılarından biri. 500’den fazla hayati fonksiyonu yerine getiren karaciğerin en bilinen işlevleri arasında kanı süzmek, midedeki yağlar parçalamak ve emilimini sağlamak, bazı vitaminleri vücuda kazandırmak gibi özellikler bulunur.

3. Kadınların kalbi erkeklerin kalbine oranla daha hızlı atar



Vücudumuza kan pompalamaya yarayan kalp, Kanadalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre kadınların kalbi, erkeklerin kalbine oranla daha hızlı artıyor. Bu orana göre kadın kalbi, dakikada 10 atış daha fazla gerçekleştiriyor.

4. Kadınlar erkeklere göre daha uzun yaşar



Yapılan araştırmalara göre kadınların bağışıklık sistemi, iç ve dış tehditlerle daha iyi baş eder. Hücreleri daha iyi çalışan kadınlar, buna oranla daha yavaş yaşlanır. Böylelikle kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar ve daha az hastalanır.

5. Düşündüğünüzden daha eşsiz özelliklere sahipsiniz



Birçok insanın bildiği gibi parmak izleri, insana özgü ve benzersizdir. Yalnızca parmak izleri açısından değil kulak şekli ve dil dokusu anlamında da herkesten farklısınız.

6. Burnunuzdan akan sıvı beyninizden geliyor olabilir



Soğuk kış aylarında grip olduğunuzda ya da alerji ataklarınız olduğunda burnunuz akabilir. Ancak bu sebepler burun akıntısının yalnızca burundan geldiğinin göstergesi değildir. Burnunuzdan akan sıvı, beyin sıvınız olabilir. Beyin sıvısı, beyninizin etrafında bulunur ve özel bir zar yardımıyla korunur. Bu sıvı, bazı zamanlar burnunuzdan saydam bir akıntı şeklinde gelebilir.

7. El birleştirme şekliniz beyninizin hangi yönünün aktif olduğunu söyler



Elinizi birleştirdiğinizde sağ başparmağınız üstte kalıyorsa bu duygusal zekaya sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer sol başparmağınız üstte kalıyorsa da daha mantıksal düşündüğünüz anlamındadır. Sağ başparmağı üstte kalanların beyninin sağ tarafı, sol başparmağı üstte kalanların ise sol tarafı aktif kullandığı söylenir. İnsanların yüzde 1’i ellerini birleştirdiğinde başparmakları paralel kalır. Bu insanlar da beyninin her iki tarafını eşit olarak kullanır.

8. Kadınların parmak izleri erkeklerinkinden yüzde 99 daha farklı



Tüm insanların parmak izleri farklı. Ancak parmak izlerinde kadın ve erkek arasında da farklar bulunuyor. Kadınların derisi erkeklere oranla daha fazla amino asit salgılar ve bunu parmakların üzerine farklı şekillerde dağıtır. Bu yüzden erkek ve kadın parmak izleri birbirinden farklıdır. Bilim insanları, parmak izlerine bakarak insanların cinsiyetlerini ayırt edebilir.

9. Sakal, bıyık gibi yüzde bulunan tüyler vücudumuzda en hızlı uzayan tüylerdir



Yüzdeki tüyler, diğer tüylere oranla en kısa sürede uzayan tüylerdir. Bu konuda erkeklerin görüşünü almak gerekebilir. Eğer bir erkeğe kaç günde bir tıraş olduğunu sorarsanız onlar da en hızlı uzayan tüylerin yüzdekiler olduğu konusunda hemfikir olacaklar.

10. Bir kadın 40’tan fazla çocuk doğurabilir



Çocuk sahibi olma konusu genetikle alakalı bir durum. Bazı kadınlar genetiklerine bağlı olarak bir düzine çocuk sahibi bile olabilirler. Ancak bu konudaki rekor, 18. yüzyılda tam 69 çocuğa sahip bir Rus kadına ait. Gerçekten oldukça şaşırtıcı!

11. Erkeklerin göğüsleri süt üretebilir



Her insan cinsiyete bağımsız olarak süt bezlerine, süt kanallarına ve meme uçlarına sahip. Erkeklerin meme uçları da tıpkı kadınlarınki gibi süt vermek için uyarılabilir. Erkeklerdeki bu uyarılma şiddetli stresin neden olduğu hormonal dengesizlik sonucunda da gelişebilir.

12. Bir insan, 1 milyon sivrisineği doyurabilir

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Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda ortalama 4.2-4.5 litre aralığında kan bulunur. Vücudumuzda bulunan bu kan, kışın başımıza bela olan sivrisinekler için benzersiz bir besindir. Bu kanla yaklaşık 1.2-1.8 milyon sivrisineği doyurabiliriz. Bir sivrisinek bir ısırıkta 0.003 ml kan içer. Bunun için vücudumuzdaki tüm kanı emebilecek bir sivrisinek ordusuna ihtiyaç var.