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İçtiğiniz kahvenin içinde neler olduğunu biliyor musunuz?

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İşte içtiğiniz kahvelerin kelime anlamları ve bu kahveler arasındaki farklar...

İçtiğiniz kahvenin içinde neler olduğunu biliyor musunuz?

 Espresso: Yoğun aromalı espresso, birçok kahvenin temelidir. Karamelli frappucino'dan, vanilyalı latte'ye kadar her şeyin içinde bir 'shot' espresso vardır. Espresso sıcak suyun yüksek basınç altında sıkıştırılmış kahve çekirdeklerinin içinden geçirilmesiyle yapılır. Bir 'shot' espresso 60 mililitre kadardır.

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 Americano: Americano, temelde espresso'nun suyla seyreltilmiş halidir. Kıvamı normal kahve kıvamındadır ancak aroması espresso'dan hayli farklıdır.4

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 Latte: Latte bol miktarda süt köpüğü ve birazcık da espresso'yla yapılır. Çikolata, fındık, vanilya gibi çeşitli aromalı şuruplarla tatlandırılabilir. Tercihiniz yumuşak içimli, tatlı bir kahve arıyorsanız latte size uygundur.

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Macchiato: "Karamel macchiato" olarak da bilinse de bu isim çok da doğru değil aslında. Gerçek bir macchiato için bir 'shot' espresso üzerine bir top kadar süt köpüğü konur. Çok büyük bardaklarda içilmez. Macchiato'nun fincan boyutu yumruğunuz kadar olmalıdır. 

 

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Cappuccino: Cappuccino, latte'nin küçük kardeşi, macchiato'nun ise ağabeyidir. Espresso'ya eklenen süt miktarı macchiato'dan fazla, latte'den azdır.  

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Mocha: Mocha için çikolata şurubu, süt köpüğü ve espresso karıştırılır. Üzerine de bir ya da iki top krema eklenir.

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