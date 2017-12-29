banner107
banner69
5 0
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
2017'de dünyamızın yaşadığı doğal afetler
22 0
 
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
135 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
31 0
23 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
48 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
126 0
banner108

Himbalar: Dünyanın En Sevgi Dolu Kabilesi

banner27

İnsanlık teknolojinin gelişimiyle birlikte her gün biraz daha ileriye gitse de hala modern hayatın dışında kalan ve ilkel bir yaşam süren birçok insan var. Genellikle Afrika bölgesindeki bu kabileler ve yüzyıllardır sürdürdükleri geleneklerin çoğu bize oldukça ilginç geliyor. Bu geleneklerden biri de Himbalar’ın sahip olduğu doğum ritüeli…

banner109
Himbalar: Dünyanın En Sevgi Dolu Kabilesi
banner87

 

 

 

Himbalar, Kuzey Namibya’da Kunene bölgesinde yaşayan etnik bir grup

himba-yolda-1
 

20.000 – 50.000 arası nüfusa sahip olduğu düşünülen topluluk göçebe bir hayat sürüyor

himbalarr

Klanlar halinde yaşayan Hererolar’dan 15. yy’da ayrıldılar ve Kuzeybatı Namibya’ya yerleşerek avcılık ve toplayıcılıkla geçindiler

himba-yolda-3
 

Tarihleri boyunca Himbalar birçok kuraklık, çatışma ve savaş geçirdiler

himba-15

1980’lerde ise ciddi bir yok oluş dönemine girdiler, kuraklık keçi sürülerinin çoğunu öldürmüştü

himabalal

Çoğu Himba göç ederek gecekondularda yaşamaya başladı. Ama 1990’lardan itibaren topraklarına ve eski yaşamlarına dönmeye başladılar

himba-22

Dış dünyadan kopuklukları sayesinde geleneksel yaşam tarzlarını çok büyük ölçüde korudular

himba-yolda-9
 

Kadınların kendileri için hazırladığı bir tür güneşten koruyan kırmızı renkteki karışım kabilenin zamanla “Kırmızı Kadınlar Kabilesi” adını almasına sebep oldu

himba-19

Himba kadınlarının bir diğer özelliği ise tamamen çıplak olmaları. Onları farklı kılan ise kullandıkları gösterişli aksesuarlar

himba-20

Hiç yıkanmayan Himbalar vücutlarını bir çeşit macunla kaplıyorlar ve temizliklerini güzel kokulu bitkilerin dumanıyla sağlıyorlar

himba-yolda-6
 

Himba erkekleri ne kadar hayvanları varsa o kadar kadınla evlenebiliyorlar

himba-16

Evliliklerde ise çift aileli bir klan düzeni uygulanıyor

himba-13

Yani gelinler ve damatlar evlendikleri insanın klanına da dahil oluyorlar, bu sayede 2 klana dahil olmuş oluyorlar

himba-12

Klanlar en yaşlı üye tarafından yönetilirken erkek çocuklar babanın klanına kız çocukları ise evlenince erkek klanına dahil oluyor

himba-14

Himbalar’daki muhtemelen en ilginç gelenek ise kadınların doğum yapmasıyla alakalı olanlar

himba-21

Eğer bir kadın hamile kalmak istiyorsa bir ağacın altına oturuyor ve doğacak çocuğunun onunla iletişim kurmasını bekliyor

himba-17

İlk iletişim ise çocuğun anneye söylediği şarkıyla başlıyor

himba-18

Bu şarkıyı duyan Himba kadınları şarkıyı hemen kocalarına da öğretiyorlar ve daha sonra hamile kalıyorlar

himba-yolda-5
 

Çocuğun doğum günü ise anne karnında çıktığı değil bu şarkıyı ilk söylediği gün olarak kabul ediliyor

himba-yolda-4

Bu şarkı çocuk için oldukça önemli çünkü çocuk ileride bir suç işlediğinde tüm kabile çocuğu ortasına alarak etrafında bir çember oluşturuyor ve bu şarkıyı söylüyor

himba-11

Himbalar’a göre bir suç işlendiğinde doğru olan suçluyu cezalandırmak değil ona benliğini hatırlatmak

himba-23

Miras ise babadan değil anneden geçiyor. Yani bir erkek babasının değil dayılarının keçilerini miras olarak alıyor

himba-yolda-8

Himba kabilesi dünyanın en sevgi dolu, para ya da mal-mülk düşünmeyen, yardımsever ve güler yüzlü kabilelerinden biri

himba-yolda-7

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.