Himbalar: Dünyanın En Sevgi Dolu Kabilesi

Himbalar, Kuzey Namibya’da Kunene bölgesinde yaşayan etnik bir grup
20.000 – 50.000 arası nüfusa sahip olduğu düşünülen topluluk göçebe bir hayat sürüyor
Klanlar halinde yaşayan Hererolar’dan 15. yy’da ayrıldılar ve Kuzeybatı Namibya’ya yerleşerek avcılık ve toplayıcılıkla geçindiler
Tarihleri boyunca Himbalar birçok kuraklık, çatışma ve savaş geçirdiler
1980’lerde ise ciddi bir yok oluş dönemine girdiler, kuraklık keçi sürülerinin çoğunu öldürmüştü
Çoğu Himba göç ederek gecekondularda yaşamaya başladı. Ama 1990’lardan itibaren topraklarına ve eski yaşamlarına dönmeye başladılar
Dış dünyadan kopuklukları sayesinde geleneksel yaşam tarzlarını çok büyük ölçüde korudular
Kadınların kendileri için hazırladığı bir tür güneşten koruyan kırmızı renkteki karışım kabilenin zamanla “Kırmızı Kadınlar Kabilesi” adını almasına sebep oldu
Himba kadınlarının bir diğer özelliği ise tamamen çıplak olmaları. Onları farklı kılan ise kullandıkları gösterişli aksesuarlar
Hiç yıkanmayan Himbalar vücutlarını bir çeşit macunla kaplıyorlar ve temizliklerini güzel kokulu bitkilerin dumanıyla sağlıyorlar
Himba erkekleri ne kadar hayvanları varsa o kadar kadınla evlenebiliyorlar
Evliliklerde ise çift aileli bir klan düzeni uygulanıyor
Yani gelinler ve damatlar evlendikleri insanın klanına da dahil oluyorlar, bu sayede 2 klana dahil olmuş oluyorlar
Klanlar en yaşlı üye tarafından yönetilirken erkek çocuklar babanın klanına kız çocukları ise evlenince erkek klanına dahil oluyor
Himbalar’daki muhtemelen en ilginç gelenek ise kadınların doğum yapmasıyla alakalı olanlar
Eğer bir kadın hamile kalmak istiyorsa bir ağacın altına oturuyor ve doğacak çocuğunun onunla iletişim kurmasını bekliyor
İlk iletişim ise çocuğun anneye söylediği şarkıyla başlıyor
Bu şarkıyı duyan Himba kadınları şarkıyı hemen kocalarına da öğretiyorlar ve daha sonra hamile kalıyorlar
Çocuğun doğum günü ise anne karnında çıktığı değil bu şarkıyı ilk söylediği gün olarak kabul ediliyor
Bu şarkı çocuk için oldukça önemli çünkü çocuk ileride bir suç işlediğinde tüm kabile çocuğu ortasına alarak etrafında bir çember oluşturuyor ve bu şarkıyı söylüyor
Himbalar’a göre bir suç işlendiğinde doğru olan suçluyu cezalandırmak değil ona benliğini hatırlatmak
Miras ise babadan değil anneden geçiyor. Yani bir erkek babasının değil dayılarının keçilerini miras olarak alıyor
Himba kabilesi dünyanın en sevgi dolu, para ya da mal-mülk düşünmeyen, yardımsever ve güler yüzlü kabilelerinden biri