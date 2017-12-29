Himbalar: Dünyanın En Sevgi Dolu Kabilesi

İnsanlık teknolojinin gelişimiyle birlikte her gün biraz daha ileriye gitse de hala modern hayatın dışında kalan ve ilkel bir yaşam süren birçok insan var. Genellikle Afrika bölgesindeki bu kabileler ve yüzyıllardır sürdürdükleri geleneklerin çoğu bize oldukça ilginç geliyor. Bu geleneklerden biri de Himbalar’ın sahip olduğu doğum ritüeli…

Himbalar, Kuzey Namibya’da Kunene bölgesinde yaşayan etnik bir grup

20.000 – 50.000 arası nüfusa sahip olduğu düşünülen topluluk göçebe bir hayat sürüyor Klanlar halinde yaşayan Hererolar’dan 15. yy’da ayrıldılar ve Kuzeybatı Namibya’ya yerleşerek avcılık ve toplayıcılıkla geçindiler

Tarihleri boyunca Himbalar birçok kuraklık, çatışma ve savaş geçirdiler 1980’lerde ise ciddi bir yok oluş dönemine girdiler, kuraklık keçi sürülerinin çoğunu öldürmüştü Çoğu Himba göç ederek gecekondularda yaşamaya başladı. Ama 1990’lardan itibaren topraklarına ve eski yaşamlarına dönmeye başladılar Dış dünyadan kopuklukları sayesinde geleneksel yaşam tarzlarını çok büyük ölçüde korudular

Kadınların kendileri için hazırladığı bir tür güneşten koruyan kırmızı renkteki karışım kabilenin zamanla “Kırmızı Kadınlar Kabilesi” adını almasına sebep oldu Himba kadınlarının bir diğer özelliği ise tamamen çıplak olmaları. Onları farklı kılan ise kullandıkları gösterişli aksesuarlar Hiç yıkanmayan Himbalar vücutlarını bir çeşit macunla kaplıyorlar ve temizliklerini güzel kokulu bitkilerin dumanıyla sağlıyorlar

Himba erkekleri ne kadar hayvanları varsa o kadar kadınla evlenebiliyorlar Evliliklerde ise çift aileli bir klan düzeni uygulanıyor Yani gelinler ve damatlar evlendikleri insanın klanına da dahil oluyorlar, bu sayede 2 klana dahil olmuş oluyorlar Klanlar en yaşlı üye tarafından yönetilirken erkek çocuklar babanın klanına kız çocukları ise evlenince erkek klanına dahil oluyor Himbalar’daki muhtemelen en ilginç gelenek ise kadınların doğum yapmasıyla alakalı olanlar Eğer bir kadın hamile kalmak istiyorsa bir ağacın altına oturuyor ve doğacak çocuğunun onunla iletişim kurmasını bekliyor İlk iletişim ise çocuğun anneye söylediği şarkıyla başlıyor Bu şarkıyı duyan Himba kadınları şarkıyı hemen kocalarına da öğretiyorlar ve daha sonra hamile kalıyorlar

Çocuğun doğum günü ise anne karnında çıktığı değil bu şarkıyı ilk söylediği gün olarak kabul ediliyor Bu şarkı çocuk için oldukça önemli çünkü çocuk ileride bir suç işlediğinde tüm kabile çocuğu ortasına alarak etrafında bir çember oluşturuyor ve bu şarkıyı söylüyor Himbalar’a göre bir suç işlendiğinde doğru olan suçluyu cezalandırmak değil ona benliğini hatırlatmak Miras ise babadan değil anneden geçiyor. Yani bir erkek babasının değil dayılarının keçilerini miras olarak alıyor Himba kabilesi dünyanın en sevgi dolu, para ya da mal-mülk düşünmeyen, yardımsever ve güler yüzlü kabilelerinden biri