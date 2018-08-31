Hiç Duymadığınız 8 İlginç Bilgi

İnsanoğlunun bilgiye olan açlığı su götürmez bir gerçek. Ancak bilgilere açlığın nedeni kimi zaman farklı da olabiliyor tabii. Bir ortamda dikkat çekmek ve insanları kendinize hayran bırakmak ister misiniz? Bu soruya cevabınız evetse eğer sizi bilim dünyasından, uzun makalelerden çekip alıyor ve ilginç bilgilerin kucağına atıyoruz. İşte biz sizin için araştırdık siz bizim yerimize ortamlarda hava kasın diye. Bu kadar da fedakarız!

1. Taklitler aslını yaşatır dedikleri

Taklit yeteneği bir tek insanlara özgü mü sanıyorsunuz? Taklitçi ahtapot isimli bu ahtapot görenleri şok ediyor. Renk değiştirmek onun için çocuk oyuncağı. Ayrıca renk değiştirmekle kalmıyor bunun yanında dil balığı, aslan balığı, deniz yılanı ve pek çok hayvanın taklidini de yapabiliyor.

2. Everest Dağı gerçeği

Dağcıların vazgeçemediği ve adından sıkça söz ettiren bir dağ Everest. Nice sohbetlerin, nice hayallerin dağı belki de orası. Aynı zamanda 200’den fazla kişinin de mezarının olduğu yer. Everest Dağı’nda 200’den fazla cesedin olduğu tahmin ediliyor, her giden tek parça halinde dönemiyor demek ki.

3. Kadınlar acıya daha dayanıklı

Kadınların dayanıklı olmadığı ne var ki… “Acı olmasın?” diyenleri duyar gibiyiz. Evet kadınlar erkeklere oranla acıya çok daha dayanıklı. Bir kadında bulunan sinir reseptörü bir erkeğinkinden 2 kat daha fazla. Bu da kadınların acıyı daha yoğun hissetmelerine rağmen daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

4. Su samurları el ele uyur

Bu bilgi yüzünüzü güldürmüş, hatta size hayli romantik gelmiş olabilir. Su samurlarının el ele uyudukları bir gerçek olsa da nedeni sandığınız kadar romantik değil elbette. İç güdülerine kulak veren su samurları uyuduklarında akıntıya kapılmamak için el ele uyuyor. Belki de bu el ele tutuşma bahaneleridir, kim bilir.

5. Solaklara sahip çıkalım

Çevrenizde mutlaka bir kişi de olsa solak vardır. Bu kişi siz de olabilirsiniz elbette. büyük bir çoğunluğun sağlak olduğu göz önüne alınırsa solakların oranı merak ediliyor elbette. O zaman sizi dünyadaki solak sayısının %11 olduğunu söyleyerek aydınlatalım.

6. Atlı heykeller çok şey anlatıyor

Atlı insan heykellerinin ne söylemek istediğine kulak verdiniz mi hiç? Eğer karşınıza çıkan bir heykelde atın ön ayaklarının ikisi de havadaysa sahibi savaşta ölmüş anlamına geliyor. Ön ayaklarının teki havadaysa sahibi savaşta yaralanmış anlamına geliyor. Eğer atın iki ayağı da yerdeyse sahibinin savaşla alakası olmadığı ve başka nedenlerden öldüğü anlaşılıyor.

7. Muz ve insan DNA’sı benzerliği

Bu bilgi duyanları çok şaşırtıyor çünkü insan DNA’sı ve muz DNA’sı %50 oranında benzer. Bir meyveyle benzerlik oranı hayli yüksek bir DNA’ya sahip olmak da ne bilelim, biraz şov bizce.

8. Baykuşlar mavi rengi görür

Kuş ve kuş türleri her zaman şaşırmamızı sağlayan özelliklere sahip. Bunlardan biri de baykuşlar. Mavi rengini gören tek kuş onlar. Oldukça ilginç değil mi?