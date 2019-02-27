Hayatımıza Telefonla Giren “Alo”nun Tarihçesi

Bugün artık, icat edilen halinden handiyse apayrı bir işlevi olan telefon icat edildiği yıllar içerisinde tamamen bir lüzum üzerine kullanılıyordu. Hoş; bugün de farklı hizmetler sunan telefonun oldukça lazım bir aygıt olduğunu söyleyebiliriz. Peki her gün sayısız insanın ‘’Alo’’ demesinin sebebi nedir? Aygıtın mucidi olan Graham Bell’le ilişkisi nedir? İşte ‘’Alo’’nun tarihçesi!

Telefondan biraz önce icat edilen telgrafa da kısaca bir değinelim. 1793’te Fransız mucit Claude Chappe ‘’uzaktan yazan’’ anlamına gelen telgrafı icat eder Sonraki 70 yıl boyunca geliştirilip kullanılan telgrafın ardından tarih sahnesine ünlü mucit Graham Bell (1847 – 1922) çıkar Graham Bell ilk kez 1876’da konuşmaları tellerle iletmeyi sağlayacak olan telefonu icat eder ’’Armonik telgraf’’ adını verdiği düzenek üzerine çalışırken elektrik akımının konuşma esnasında meydana gelen titreşimlere benzer bir şekilde değişeceğini bulur Yaygın kanaate göre; Graham Bell telefonu icat etmesinin ardından ilk hattı sevgilisinin evine çeker Böylece sevgilisi tarafından her aranışında telefonu sevgilisinin adı olan ‘’Allessandra Lolita Oswaldo’’ şeklinde açar Zaman içerisinde ismini daha da kısalttığı sevgilisinin aramalarını ‘’Ale Lol Os’’ şeklinde açmaya başlar Graham Bell daha sonra bu kısaltmayı da kısaltarak ‘’ALO’’ demeye ve her telefonu bu hitapla açmaya başlar Bell’in sevgilisi ise kendisini günden güne telefon icadına kaptıran bu mucidi ilgisizliği nedeniyle terk eder Giderek başka insanlarla da konuşmaya başlayan Bell, telefonu her çaldığında sevgilisinin aradığını düşünür ve ‘’ALO’’ diyerek açar O günlerde ise herkes Bell’e bir saygı olarak telefonu ‘’ALO’’ diyerek açmaya başlar Ve bu da o günlerden itibaren yerleşir ve telefon hitap sözü birçok dilde ‘’ALO’’ sözcüğü olur Bu popüler bilginin ötesinde farklı kanaatler de var: en ikna edicisi ise mucidin sevgilisi olduğu iddia edilen ‘’Alessandra Lolita Oswaldo’’yu internette arattığımızda neredeyse yabancı hiçbir kaynağın çıkmamasıdır, çünkü esasında görsellerdeki bu hanım Bell’in karısı Mabel Gardiner Hubbard-Bell’dir. Bir diğer görüş de ‘’ALO’’ kelimesini Fransızların ‘’Hello’’dan uyarladıkları ve pek çok dile böyle yerleştiğidir Bu sözcük bizim dilimize ise 1909’da girer, zira Türkiye’de ilk telefon 1908’de başlar ve 1911’de Kadıköy – Beyoğlu Santralleri açılır Kaynak: 1