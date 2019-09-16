Günlük Hayatta Kullanıp Bazı Özelliklerini Bilmediğimiz 10 Ürün

Kullandığımız tüm ürünlerin aslında hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlanır. Ancak gizli özellikleri görebilmek ve ne işe yaradığını anlayabilmek biraz zor.

Günlük hayatımızda birçok farklı ürün kullanıyoruz: Çanta, telefon, ayakkabı… Bu ürünlerin işinize yarayacak gizli özelliklerini bilmeniz size çok şey katacak. Birazdan göreceğiniz özelliklerin belki bazılarını daha önce biliyor olabilirsiniz. Ancak birçoğunu daha yeni öğreneceğinize eminiz. Hadi başlayalım!

1. Çantaların üzerindeki kesik yerler



Başlangıçta bu çantalar sadece turistler için üretildi. Gezgin turistler, sırt çantasına birçok eşyasını bağlayarak kullanabiliyordu. Daha sonra bu çantaları daha fazla insan kullanmaya başladı. Eğer sizin de böyle bir çantanız varsa üzerinde bulunan kesik yerlere ayakkabınızı veya yanınıza aldığınız başka bir eşyalarınızı asabilirsiniz.

2. Apple telefonlarda kameraya yakın olan nokta



Flaş ve kamera arasında bulunan bu küçük nokta siz fark etmeseniz de çok işe yarıyor. Siz telefonla konuşurken dışarıdan gelen gürültüleri engelliyor ve sesinizin karşı tarafa daha net gitmesini sağlıyor.

3. Kürdanı kullandıktan sonra ne yapacağız?



Çoğu insan bu kürdanları kullanmıyor olabilir ancak evinizde bu tip kürdanlar varsa kullandıktan sonra üst kısmını kırarak kürdanınız için dayanak yapabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız kürdanın masaya değmesini engellersiniz.

4. Klavyedeki harflerin altındaki çizgiler



Klavyede F ve J harflerinin altında bulunan çizgiler, hızlı klavye kullananlar için bir ipucu niteliğinde. İşaret parmaklarınızı bu iki tuş üzerine koyduğunuzda bakmadan da hangi tuşlar üzerinde olduğunuzu anlarsınız ve bu sayede daha hızlı yazı yazabilirsiniz.

5. Spor ayakkabılarda bulunan delikler



Yanlarında delikler olan ayakkabılar ilk olarak basketbolcular için tasarlandı. Sporcular ayakkabının yanındaki delikler sayesinde bağcıklarını daha sıkı bağlayabiliyordu. Hala bu şekilde tasarlanan ayakkabılar var ancak şu an yalnızca ayakların hava alması için kullanılıyor. Siz de isterseniz bağcıklarınızı bu delikleri kullanarak daha sıkı hale getirebilirsiniz.

6. Sarımsak ayıklama aletindeki çıkıntı



Sarımsak ayıklamak için kullandığınız bu basit mutfak aletini meyvelerin çekirdeğini ayıklamak için de kullanabilirsiniz. Kiraz veya vişneyi oraya yerleştirip sıkıştırırsanız çekirdeğini kolayca çıkarırsınız.

7. Kadın iç çamaşırı içindeki cep



İç çamaşırınızın içinde bulunan kısım aslında arka ve yan dikişleri birbirine tutturmak için yapılır. Bu dikiş yapıldığında teknik olarak başka bir dikiş yapmak imkansız hale gelir, bu yüzden iç tarafta görünen kısım bir cep gibi kalır.

8. Maket bıçağının üzerindeki çizgiler



Maket bıçağının jiletleri ince olduğundan sert bir şey kesmeye çalıştığınızda kırılabilir. Bu sebeple arkasındaki siyah kapağıyla maket bıçağının işe yaramayan jiletini çıkarabilirsiniz. Maket bıçağının üzerindeki çizgiler, jiletleri nereden çıkaracağınızı gösterir.

9. Fırının altındaki çekmece



Çoğu insan, fırının altındaki çekmeceyi tencere, tava, tabak gibi ürünlerini koymak için kullanır. Ancak bu çekmecenin fırının altında tasarlanmış olması rastlantı değil! Bu fırının altındaki çekmece sayesinde yemeklerinizi sıcak tutabilirsiniz. Fırında yemek pişirirken aynı zamanda bir diğer yemeğinizi de çekmeceye koyarak sıcak kalmasını sağlarsınız.

10. Spagetti kaşığı üzerindeki delik



Bu delik aslında size ne kadar makarna yapmanız gerektiği hakkında ipucu veriyor. Deliğin içine yerleştireceğiniz spagettiler 1 kişi için yeterli miktardadır. Ancak daha fazla kişi için yapıyorsanız biraz daha spagetti eklemeniz gerekir. Ne kadar makarna yapacağınıza karar vermek spagetti kaşıkları sayesinde daha kolay!