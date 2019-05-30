Dünyanın en büyük ve gizemli delikleri

Sibirya'nın hava sıcaklığı sıfırın altındaki ücra köşelerinde ortaya çıkmayan devasa çukurlar, bilim adamlarını endişelendiriyor.

Bazı dev çukurların ne zaman ve nasıl oluştuğu bilinmezken, sayıları da artıyor.

Sibirya’da bulunan Batagaika Kriteri devasa bir alanı kaplıyor. 1960’lı yıllarda çökmeye başlayan toprak giderek büyümeye devam ediyor. Sibirya’da aniden ortaya çıkan dev deliklerin arasına 4 tane daha katıldı.

Sibirya’nın Yamal Yarımadası’ndaki 4 büyük kraterin dışında onlarca küçük kraterin de bulunduğu belirlendi. Bölgeye giden bilim adamları bu kraterlerin içine girerek numuneler aldı. Gizemli kraterlerin hemen hemen tamamının çok düzgün bir şekilde oluştuğu dikkat çekti. Bu kraterlerin nasıl oluştuğunu araştıran bilim adamlarının ilk öngörüsü iklim değişikliği oldu.

Kraterlerin 6 mil yakınında bulunan bir doğalgaz çıkarma tesisi yeni bir iddianın da ortaya atılmasına neden oldu. Bazı Rus yetkililer bölgede son derece yüksek oranda doğalgaz kaynaklarının bulunduğunu belirterek, “Bu kaynaklar bazen küçük cep şeklinde bulunuyor.Buradaki sıkışma nedeniyle gaz dışarı çıkabilmek için böyle bir patlamaya neden olmuş olabilir” dediler.

Bölgede yaşayanlar bazen şiddetli patlamayla birlikte göğe doğru yükselen alevler gördüklerini söylediler. Deliklerin ortaya çıktığı Yamal’ın Türkçe karşılığı “Dünyanın Sonu”

Sibirya’nın Yamal Yarımadası’ndaki 4 büyük kraterin dışında onlarca küçük kraterin de bulunuyor. Rusya’nın kuzeyinde yer alan Yamal Yarımadası’nın uydudan çekilen bir görüntüsü bilim adamlarını şaşkına çevirmişti.

Yaklaşık 80 metre derinliğe sahip olduğu sanılan dev deliğin internette düşen fotoğrafları tüm dünyayı şoke etmişti. Rus bilim adamları bu esrarengiz deliği daha yakından incelemek üzere 80 metre derine indi ve buradan örnek topladı.

Şimdi bilim dünyası iklim değişikliklerinin ve küresel ısınmanın nedeninin Sibirya'da keşfedilen ve sayıları her geçen gün artan bu devasa delikler olup olmadığını tartışıyor.

Rusya'nın Sibirya'daki zengin petrol ve doğal gaz yataklarına yakın mesafelerde bulunan bu dibi görünmeyen deliklerden bitişikteki doğal gazın sızıntı yapıp yanarak yeryüzünü ısıttığı ve bunun da buzulların erimesine, küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine yol açtığı yönündeki yeni teorinin bilimsel temelleri araştırılıyor.

Yarımada üzerinde devasa bir delik tespit eden bilim adamları, uydu görüntülerinin incelenmesinin ardından olay yerine gitmişti. Bilim adamları incelemelerini sürdürüyor. Küresel ısınma nedeniyle yeraltı gazlarının ani genleşmesi sonucu bir patlama meydana geldiği, çoğu araştırmacının ortak tahmini…

Bir diğer teori ise deliğin meteor düşmesi sonucu oluştuğu… Ancak böylesine ciddi hasara yol açacak bir meteorun uzay gözlemcileri tarafından fark edilmemesinin mümkün olmadığı belirtiyor. Deliğin etrafında oluşan kanalları inceleyen uzmanlar, deliğin bir patlamanın sonucu olmaktan çok, bir çöküntü olduğunu tahmin ediyor.